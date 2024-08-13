В Киеве купили шоколад с "сюрпризом": что ползло по орешкам и при чем здесь отключения света

В Киеве разразился скандал из-за червей в шоколаде. Соответствующий пост в социальной сети опубликовала киевлянка. Женщина пожаловалась, что приобрела сладость известной марки в сети столичных супермаркетов.

По словам женщины, дата завершения срока годности товара указана до 2025 года. Однако из-за неподходящих условий хранения в товаре завелись опарыши. Бедная женщина уже успела съесть половину плитки, когда заметила червей.

ТСН.ua поинтересовался в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева, поступали ли им подобные жалобы и что в таких случаях делать людям.

По словам Олега Рубана, начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Киева, после публикации поста были проверены магазины торговой сети, где, по словам женщины, она приобрела шоколад, но подобные факты не подтвердились.

"Подобное могло случиться во время затяжных отключений электроэнергии. А именно, когда от перепадов температуры происходит деформация продуктов питания и при попадании внутрь патогенных микроорганизмов, в том числе паразитов, может случаться подобное. Женщина, которая опубликовала видео, к нам с заявлением или жалобой не обращалась", — рассказывает ТСН.ua Олег Рубан.

Он добавляет, что если вы обнаружили подобный "сюрприз", сразу обращайтесь к специалистам Госпродпотребслужбы для проведения проверки и расследования. Это касается всех продуктов питания, не только шоколада. Специалист отмечает, что подобные ситуации могут возникать именно при ухудшении условий хранения продуктов питания.

"Поэтому, думаю, что производитель здесь ни при чем, потому что там заботятся о безопасности продукции и придерживаются всех режимов, а уже в магазине отнеслись к этому небрежно. Порча продуктов питания происходит именно в сетях продажи товара, поэтому тщательно проверяйте товар, чтобы не приобрести испорченный", — заключает Олег Рубан.

Напомним, в Киеве заметили крыс-"канатоходцев".

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