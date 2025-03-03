В Киеве квартиру Януковича сдали в аренду: как выглядит жилье и сколько за него платят

На специализированных сайтах столичной недвижимости появилось объявление: в Киеве якобы была выставлена в аренду квартира Януковича. Площадь 240 кв. Высокий потолок. Рядом парк, салоны красоты, супермаркет и детский сад. 10 минут до метро. Из плюсов – невысокий этаж, двухсторонняя. Из минусов – здесь до сих пор прописан Янукович.

Об этом говорится в сюжете корреспондентов ТСН.

Квартира расположена в клубном ЖК на Оболонской набережной. Рядом - река Днепр, парк "Наталка", гольф и яхт клубы. Пентхаус 5-этажного дома с собственной террасой и выходом на крышу. Экскурсию ТСН проводит Владимир. Он директор частной компании, которой государство доверило управление этой квартирой Януковича.

"Это была квартира исключительно, как его актив и для прописки. Поэтому данную квартиру мы взяли в управление исключительно полностью пустую, без мебели, без каких-либо еще здесь элементов", - говорит он.

Комната в квартире

Мебель, детские игрушки и откормленный кот – это собственность арендаторов. Площадь квартиры – 240 квадратных метров. Пять отдельных спален и три санузла. Везде дорогостоящий ремонт. Правда, беглый владелец оставил много недоработок и странных инженерных решений

"Видите умывальник какой смешной, даже руки нормально помыть нельзя. Делалось явно так, или из Януковича просто сбили деньги", — говорит Владимир.

Ванная комната

Перед тем как прийти сюда, корреспондент ТСН пересмотрел архивное видео из этой квартиры. В одном из санузлов - замечаю некоторые изменения. Пять лет назад здесь был роскошный комплект: биде, раковина и унитаз из коллекции «Вестминстер». Цена за три единицы - пять тысяч долларов. Но вместо одной из единиц этого ансамбля помпезной классики - стоит компакт из серии бюджетного реализма - стоимостью не более 100 долларов.

Обзор завершается на кухне. Господин Владимир говорит, что эта мебель и сто тысяч гривен долга за коммуналку - единственное что осталось от Виктора Федоровича. Возле холодильного шкафа - отклеились обои. С другой стороны этой стены - осыпается декоративная штукатурка.

Комната в квартире

За этой квартирой никто не ухаживал в течение 5 лет с момента бегства Януковича. Ее периодически посещали правоохранители с обысками и другими процессуальными действиями. В АРМА ее передали только в 2019. Агентство нашло управляющих, которые первыми в квартиру запустили попа с кадилом.

Уже тогда выяснилось, что прежде чем начать зарабатывать - управляющим нужно будет кое-что и отремонтировать. В течение 5 лет не только ремонтировали, но и сдавали в аренду. И все это время здесь живет семья, которая в ближайшее время съезжать не собирается. Объявления об аренде оказались фейком.

"Она сдается в аренду за 67 тысяч гривен. Это примерно полторы тысячи долларов", - говорит Владимир.

Вместе с коммунальными платежами эта квартира обходится в 75 тысяч гривен в месяц.

В этом же доме, но на втором этаже, расположена и квартира любовницы Януковича Любови Полежай. По количеству разорванных пломб на дверях, можно узнать сколько раз здесь проводили обыски - последними сюда наведывались представители ГБР. Что и почему искали, в бюро не говорят.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов говорят, что эта квартира все еще принадлежит бывшему президенту. Продать ее невозможно, ведь она арестована и фигурирует в нескольких уголовных производствах. Кроме того с мая прошлого года деньги в госбюджет начали поступать и от Межигорья. Согласно договору управления, 100% прибыли от продажи билетов и полученных доходов будет идти в бюджет. Начиная с мая 2024 года эта сумма составляет 600 тыс. грн.

Имущество, принадлежавшее семье Януковича, распродано или переоформлено на приближенных людей еще в 2014-2016 годах.

Дом Александра Януковича в Оболонских Липках продан в 2015 году Артуру Ростомяну, приближенному к семье беглого президента. Сейчас коттедж сдается в аренду американской аудиторской компании.

Квартиры, Дома и бизнес любовницы Януковича старшего Любови Полежай – уже во время широкомасштабного вторжения переоформили на жену бывшего охранника Януковича, но в декабре все это имущество было арестовано.

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