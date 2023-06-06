В Киеве легендарному запорожскому мстителю открыли мурал с дополнением: рисунок будет работать в пользу бойцов

На столичном Подоле появился мурал с так называемым «Запорожским мстителем» — 19-летним Героем Украины, сбившим с помощью ПЗРК «Игла» 7 российских самолетов. Сроковик национальной гвардии Украины стал знаменитостью еще в прошлом году, когда на его счету было уже пять сбитых самолетов и одна крылатая ракета. Тогда ему было присвоено звание Героя Украины.

На мурале метафорически запечатлели героизм парня – на изображении военный на иглу с нитью нанизывает русские истребители. Имя парня держат в тайне в целях его безопасности. Он продолжает нести службу в армии и выполнять свои обязанности по уничтожению врага. "Мы делаем этот мурал, как посвящение для всех наших защитников. Мы видим, что на мурале именно изображено и флаг и мирное небо. То есть это то, ради чего несут службу наши защитники и то место, где все киевляне и гости города смогут увидеть своих героев. Конечно, будут понимать, что их много и что они каждый день делают все, чтобы наша страна была свободной", — утверждает руководитель пресс-службы Нацгвардии Украины Руслан Музычук.

На самом мурале нарисован QR-код, по которому можно задонатить на дроны-камикадзе. Сбор средств проходит через благотворительный фонд «Антитела» группы Антитела. Этим вопросом занимается лично лидер группы Тарас Тополя.

"Этот мурал чествует героя и это обычно драма страны, когда у нас такие юные герои. Этот мурал является актом чествования не только этого запорожского мстителя, уже уничтожившего кучу самолетов, но и вообще всех юных ребят, которые делают невероятные вещи ради того, чтобы остановить оккупанта. "Атитела", благотворительный фонд объявляет сбор на 3 миллиона на дроны-камикадзе, здесь есть QR-код, приезжайте на Подол, переходите по коду, заходите на наш сайт и там вся информация об этом есть, присоединяйтесь", – заявил лидер группы и благотворительного фонда.

В то же время, "Укрпочта" планирует выпустить марку с этим изображением.

Запорожскому мстителю, который приземлил 7 самолетов РФ, открыли мурал - его имя до сих пор тайна

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