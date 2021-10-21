В Киеве легковушка на скорости влетела в грузовик: водитель погиб мгновенно (фото)

В Киеве легковушка на скорости влетела в грузовик: водитель погиб мгновенно (фото)

Пассажирку автомобиля госпитализировали.

На столичной Лукьяновке произошла авария с погибшим: утром там столкнулись легковушка и грузовик.

Об этом рассказала с места событий корреспондент ТСН.Ранок.

Правоохранители выясняют причины аварии. Известно, что автомобиль краткосрочной аренды на большой скорости влетел в грузовик. Как это произошло, пока точно не известно.

Один из водителей погиб мгновенно. Рядом с ним была пассажирка. Женщину госпитализировали. Из-за аварии образовалась пробка на улице Мельникова.

Новости Украины: на столичной Лукьяновке столкнулись легковушка и грузовик

Как сообщалось, jпасные маневры водителя на центральном проспекте Днепра вызвали большую аварию, что заблокировала движение. Момент зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как Subaru на значительной скорости пытается протиснуться между автомобилями, которые едут проспектом. Но маневр водителю не удался. Инормарка задела соседнюю машину и перевернулась на крышу, ударив еще один легковой автомобиль.

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