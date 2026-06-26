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- Эксклюзив ТСН
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В Киеве лось забежал в жилой дом — что произошло
Дикое животное пришлось временно приспать, чтобы вынести на улицу.
В Киеве лось забежал в подъезд жилого дома. Необычное происшествие случилось в Святошинском районе Киева.
Можно себе представить реакцию местных жителей, когда в твоем подъезде вместо соседей — дикое животное. До этого жители сообщали, что по улицам микрорайона бегает лось. Вероятно, животное что-то сильно испугало и оно забежало в дом, а выйти оттуда самостоятельно не смогло.
В Сети появилось видео, как из подъезда жилого дома лося выносят трое мужчин в присутствии работника полиции.
Мужчинам пришлось изрядно напрячься, чтобы вынести немалую тушу через узкую дверь. Известно, что перед этим лосю укололи снотворное.
Информацию об инциденте с лосем ТСН.ua подтвердили в патрульной полиции Киева. Там уверяют, что от визита дикого животного в жилой дом никто из жителей не пострадал. И с лосем тоже все хорошо.
«Животное целое и невредимое. Под контролем зоозащитников и егеря животное приспали и перевезли в лесничество под Киевом. Там его отпустили на свободу», — сообщили ТСН.ua в патрульной полиции Киева.
Напомним, на выезде из столицы произошло серьезное ДТП с участием лося и автомобиля. В результате аварии пострадал водитель, движение транспорта осложнено.
В Сети распространили кадры с места аварии. На них видно лося, который лежит на проезжей части, а рядом — автомобиль с повреждениями после столкновения.