В Киеве люди перекрыли движение трамваев: в их доме нет света, отопления и газа

Киевляне жалуются, что с наступлением холодов жизнь в их доме превратилась в ужас.

В Киеве жители жилого дома в Соломенском районе перекрыли движение трамваев. Видео их протеста якобы из-за постоянных отключений света появилось в Сети и получило волну хейта от украинцев.

На самом деле в новостройке, кроме электроснабжения, отсутствует централизованное отопление, горячая вода и нет газа. Люди обвиняют в невыносимых для жизни условиях коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

ТСН.ua нашел жильцов дома и разобрался в ситуации.

Люди перекрыли движение трамваев

"Жалкая акция", "Как не стыдно", "Пусть на московии протестуют", "Кринж дня", — такие комментарии написали украинцы под видео протеста в Сети.

По словам жительницы дома Татьяны, из-за бызысходности таким образом они пытались привлечь внимание власти к их проблеме, которую не могут решить несколько лет. А в результате "нас ненавидит пол Киева" из-за неправдивых публикаций в Телеграмм-каналах, говорит женщина. Она подчеркнула, что митинг был организован не из-за отключения света в результате российских обстрелов.

"Мы до полномасштабной войны ходили прямо в КГГА, культурно, с плакатами. Но сейчас это не к месту, а задница мерзнет. Поэтому решили просто перекрыть трамвай, потому что это привлечет внимание власти", — отметила Татьяна.

В Киеве жители дома перекрыли движение трамваев

В доме нет ничего, кроме холодной воды

Это жилой комплекс "Рідне місто". 17-этажный дом расположен по адресу бульвар Вацлава Гавела, 28. Построило его коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

"Мы получили право собственности месяц назад без надлежаще задокументированных коммуникаций и не можем теперь нанять управляющую компанию. Домом продолжает управлять КП "Спецжилфонд". Нормального обслуживания не было и до войны. А сейчас просто капец", — рассказала жительница дома.

У людей по состоянию на 1 декабря нет тепла, газа (потому что это многоэтажка), горячего водоснабжения, а теперь еще и постоянно отключают электроэнергию. Кроме того, жители платят за свет по коммерческому тарифу – 5,95 грн кВт·ч.

Конфликт с котельной

По словам Татьяны, котельная, к которой присоединена многоэтажка, не закупила газ из-за долга, поэтому нет тепла.

"Причина долга — неадекватное начисление. Людям счета "от фонаря" присылают, заставляют платить за чужую площадь (дом заселен на 60% примерно), за обогрев парадных, в которых никто никогда ничего не грел, и батареи висят до сих пор в кульках. Понятное дело, что люди не платят эти непонятные суммы, а только по своему счетчику", – пояснила жительница.

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Женщина говорит, что температура воздуха в квартирах опускается до 12 градусов, когда отключают свет и нет возможности нагревать помещение электрообогревателями. Генератора в доме нет.

"Жители понимают, что им просто капец. Зимой, если даже ту котельную запустят в этом году, а потом она вырубится, через два дня замерзнет канализация и батареи. Все порвет. И дому просто капец, без преувеличений", — добавила Татьяна.

ТСН.ua направил запрос в КП "Спецжилфонд" относительно ситуации, которая сложилась в жилом доме. Как только придет ответ, мы опубликуем его на сайте.

Напомним, в Киеве будут вручную выключать электроэнергию в жилых домах, которые подключены к линиям с объектами критической инфраструктуры. Это введут для справедливых отключений света. То есть потребителей, которым раньше никогда не отключали свет, теперь также коснутся отключения.

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