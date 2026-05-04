В Киеве люди толпой перебегают дорогу, рискуя жизнью: что происходит (видео)

Возле метро Черниговская в Киеве пешеходы массово перебегают дорогу с нарушением ПДД

Реклама

В Киеве из-за начатого капитального ремонта на путепроводе рядом со станцией метро «Черниговская», фиксируют массовое шествие по пешеходам. Десятки людей переходят улицу перед колесами машин.

На появившемся в Сети видео видно, как несколько десятков человек начинают внезапно и хаотично перебегать дорогу, по которой курсирует легковой транспорт. Пешеходы откровенно нарушают правила дорожного движения и рискуют своей жизнью и здоровьем, потому что в этом месте переходить проезжую часть запрещено.

Некоторые корреспонденты жалуются на плохую организацию безопасного трафика пешеходов со стороны КГГА на время выполнения ремонтных работ.

Реклама

У Києві люди натовпом перебігають дорогу. / © соцмережі

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказывают, что в настоящее время у станции метро «Черниговская» продолжаются работы в рамках капитального ремонта транспортной развязки.

«Движение организовано по временной схеме, согласованной с патрульной полицией. Случаи массового перехода дороги вне определенных мест здесь впервые зафиксированы. Понимаем, что во время работ ориентироваться сложнее, однако несколько дальше есть подземный пешеходный переход, которым можно безопасно воспользоваться», — сообщили ТСН.ua в Департаменте.

Специалисты подтверждают, что переход дороги способом, зафиксированным на видео, опасен и недопустим, ведь люди фактически попадают на территорию строительной площадки, где продолжаются работы.

«Текущая схема компромиссна: она позволяет сохранить необходимую интенсивность движения транспорта и обеспечить безопасные пешеходные маршруты, даже если они длиннее. Кроме того, для уменьшения транспортной нагрузки было перераспределено движение по улицам Киото и Малышко», — объясняют транспортники.

Реклама

В департаменте призывают пешеходов соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя, водителей и других участников дорожного движения.

Напомним, что в Киеве с 25 апреля по 30 ноября 2026 года будет продолжаться капитальный ремонт путепровода возле метро «Черниговская» (сечение ул. Миропольской и Броварского проспекта). На период выполнения работ движение по путепроводу полностью ограничено.

Ранее мы писали, что под Киевом в поселке Гатное Фастовского района произошло смертельное ДТП, погиб ребенок. Событие произошло 3 мая около 18:00.

Новости партнеров