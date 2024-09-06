В Киеве люди в военной форме фотографировали прохожих: что произошло

По словам адвоката и бывшего следователя, есть несколько версий такой фотофиксации.

На днях в Святошинском районе Киева прохожие стали свидетелями, по их словам, необычной ситуации с участием полицейских и, вероятно, представителей ТЦК.

Как рассказала ТСН.ua очевидица, один из военнослужащих, в руках которого был планшет, в какой-то момент начал фотографировать издалека аллеи парка, где в то время были прохожие.

"Человек в военной форме поднял над головой планшет и, насколько я поняла, сфотографировал территорию парка. После этого этот человек внимательно рассматривал фото. Рядом стоял полицейский, но он не фотографировал. Во время этого рейда ни люди в военной форме, ни полицейские не подходили. к мужчинам", — рассказала нам киевлянка, которая во время этого фотографирования гуляла на улице с ребенком.

ТСН.ua задал Киевскому городскому ТЦК вопрос о том, что это было за фотографирование. Редакция опубликует ответ, как только получит его.

В свою очередь, полицейские нам ответили, что такое фотографирование имеет несколько версий.

"Например, это могло быть либо элементарным отчетом работника ТЦК перед руководством о месте своего пребывания, либо фотографированием с целью проанализировать ситуацию. То есть, например, насколько эта локация многолюдна, насколько много здесь мужчин. Версия о фотографировании кого-то конкретного исключается, потому что качество планшетной фотографии почти не дает возможности точно идентифицировать личность. Для этого обычно нужна качественная камера. Например, оперативники в своей работе пытаются, когда есть возможность, использовать фотоаппарат с хорошим объективом", - рассказали нам полицейские, которые имеют отношение к процедуре идентификации лица с помощью фото и видеокамер.

В региональных ТЦК ТСН.ua сообщили, что для съемки процесса оповещения используют бодикамеры. Но подчеркивают, что они включаются, когда идет процесс общения и оповещения, чтобы иметь доказательство того, когда нужно выяснить обстоятельства той или иной ситуации.

Бывший следователь, адвокат Роман Симутин, специалиризующийся в том числе и в вопросах мобилизации, предполагает, что фотографирование могло производиться по нескольким причинам.

"Могло быть и отчетом, а могло быть и анализом ситуации. То есть, сколько людей находится в конкретный день в конкретное время. Это могли делать для того, чтобы потом проанализировать, сколько сил стоит задействовать на этой локации", — высказывает свое мнение Роман Симутин.

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Ранее сообщалось о том, что отец троих детей получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации.

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