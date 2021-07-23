В Киеве мальчика, который оправился от лейкемии, поздравили полицейские с собаками

В Киеве мальчика, который оправился от лейкемии, поздравили полицейские с собаками

В будущем мальчик хочет стать полицейским.

Полицейские собаки, два экипажа патрульных и звуки сирены — в столичном "Охматдете". Там произошла настоящая спецоперация. Но не с поисков взрывчатки или задержанию преступников. Ее подготовили к выписке 10-летнего Вадима Табаркевича из больницы, где он был с ноября. Все это время мальчик мечтал о выздоровлении, а еще очень хотел увидеть служебную собаку, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 22 июля.

В больнице парень провел 8 месяцев, но сейчас — день выздоровления. Мальчик — даже сквозь маску видно — улыбается. А это значит, что мечта уже осуществилась. А еще он хочет стать полицейского и увидеть служебную собаку.

Вадик преодолел лейкемией. Два месяца назад ему провели трансплантацию костного мозга, донором стал отец. Ему впервые можно выходит из больницы на улицу. Здесь его уже ждут и полицейские, и служебные собаки. Ему надевают фирменную кепку, цепляют шевроны. Затем Вадик садится за руль и берет в руки рацию.

С врачами он еще насовсем не прощается, потому что в дальнейшем будет на дневном стационаре. Но память об этом дне они делают общее фото.

Мальчик домой поехал на полицейской машине. А в салоне вместе с ним — такие желанные собаки.

Из больницы под звук сирен и с собаками - полицейские воплотили мечту пациента "Охматдета"

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