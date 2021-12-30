В Киеве мать малолетнего ребенка отправили в тюрьму из-за кражи на 542 гривны

Подозреваемая раскаялась и просила ее строго не наказывать.
В Киеве женщину, укравшую в гипермаркете ликер и сыр, приговорили к 2 годам лишения свободы.
Об этом идет речь в решении Голосеевского районного суда города Киева, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, женщина 8 марта 2020 украла из супермаркета ликер и сыр на общую сумму 562 грн. 04 коп.
Подозреваемая на суде объяснила, что хотела купить в супермаркете сыр, ликер и торт. Однако расплатилась только за торт, украв ликер и сыр. Она раскаялась и просила строго ее не наказывать.
В приговоре суда отмечается, что женщина имеет малолетнего ребенка, однако она уже была осуждена за другие преступления. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины и на 2 года отправили в тюрьму. Поскольку женщина ранее уже была приговорена к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы, то она будет находиться за решеткой 2 года и 2 месяца.
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