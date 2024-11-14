В Киеве майор ТЦК выстрелил себе в голову: стали известны новые подробности

Источники ТСН.ua сообщают, что майор жив.
Стали известны новые подробности о майоре из Печерского ТЦК Киева, который на днях по версии полиции выстрелил себе в голову, пытаясь покончить жизнь самоубийством.
"По нашей информации он жив", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Источники ТСН.ua среди военных рассказали, что по их данным, у майора вроде бы перестал биологически функционировать мозг, но организм подключен к аппарату, который предназначен для поддержания жизнедеятельности.
"На отключение от этого аппарата нужно согласие жены. Этого согласия, насколько известно, нет", — рассказал нам военный, знающий ситуацию.
Ранее стало известно, что начальник группы персонала майор Андрей В. в Киеве пытался покончить жизнь самоубийством. Правоохранители отметили, что он пытался лишить себя жизни путем выстрела в лобную часть головы из табельного огнестрельного оружия – пистолета Макарова. Известно, что военный был вовлечен в мобилизационные процессы.
"На месте была обнаружена предсмертная записка, в которой было указано, что причина самоубийства – усталость от службы", — сообщали источники ТСН.ua.
Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
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