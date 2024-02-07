В Киеве мобилизовали более тысячи коммунальщиков: каких специалистов не хватает и какую зарплату предлагают

В Киеве не хватает коммунальщиков. Более тысячи сотрудников различных предприятий и компаний, говорят в КГГА, встали в ряды войска, а потому им ищут замену.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Коммунальщик добровольцем стал на защиту Украины

К работе в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" Юрий Бегека вернулся, как только набрался сил после ранения. Его получил в 2022 году под Лисичанском, когда добровольцем пошел на войну.

"Прилетел осколок мины, спас бронежилет, но удар был такой силы. Без протезирования не обошлось", — вспоминает Юрий.

Юрий Бегеко

Юрий добавляет – в защиту Украины стало еще несколько коллег из его подразделения.

В ВСУ служат около тысячи коммунальщиков

В целом, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в рядах войска сейчас около тысячи работников ЖКХ.

"Много людей из теплоэнерго, "Киевпастранс", водители очень нужны, операторы экскаваторов - они становятся потенциальными механиками танков, техники тяжелой. Те кто заканчивал КПИ - это потенциальные ПВО. Много сварщиков на фронте", - говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Петр Пантелеев

Каких специальностей не хватает в коммунальной отрасли

Кадровый голод в коммунальной сфере традиционно был и до войны. Теперь - он усилился еще больше. Недостаток рабочих рук испытывают практически все предприятия. Катастрофически не хватает, к примеру, сварщиков, водителей спецтехники - в частности, экскаваторов и мусоровозов.

Один из вариантов привлекать в коммунальную сферу специалистов, работающих в частном секторе. Но, говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, их часто отпугивают зарплаты. В частном секторе они выше, тогда как у коммунальщиков - максимально 20 тыс. грн. Впрочем, кардинально увеличить выплаты сейчас удастся вряд ли, отмечает Петр Пантелеев.

Но даже и те, кого теоретически размеры зарплат могли бы устроить - официально трудоустраиваться зачастую все равно не спешат. Это преимущественно касается мужчин, которые избегают мобилизации. Даже наличие бронирования иногда для них - не аргумент.

В Киеве не хватает водителей мусоровозов

Как коммунальщикам удается не допустить коллапса

В то же время, коммунальщики уверяют: несмотря на все проблемы — город будет нормально функционировать и дальше. Скажем, в "Киевтеплоэнерго" ремонты сетей не останавливают ни на минуту, — говорит начальник отдела предприятия Александр Пилипишин.

К тому же представители предприятий и компаний, в том числе и коммунальных, все активнее привлекают к сотрудничеству молодежь.

Коммунальщики в Киеве

Вот, к примеру, один из столичных колледжей, где студенты получают профессию, связанную с энергетической отраслью. По окончании учебы они, уверяет директор Михаил Левченко, без работы точно не останутся – их сразу трудоустраивают энергетические компании.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кадровый голод! Более тысячи работников стали в ряды ВСУ! Можно ли их быстро заменить?

Напомним, в результате ракетной атаки РФ по Киеву погибли уже четыре человека. В одном из районов столицы, где из-за обломков российских ракет пострадали люди, их жилье и транспорт.

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