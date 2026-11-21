В Киеве могут массово закрыться рестораны / © Pixabay

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Почти каждое десятое киевское заведение планирует приостановить работу на зиму. А те, которые будут работать, до сих пор не знают, вступит ли в силу с 4 декабря постановление правительства, согласно которому в каждом заведении должно быть укрытие. Несмотря на обещание премьер-министра отложить введение этого требования, официального решения до сих пор нет.

Итак, предприниматели говорят: времени мало, а правила непонятны. Нужно ли каждому заведению строить собственное укрытиеи кто за это будет платить — выясняла корреспондент ТСН Кристина Черновалова.

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Почему предприниматели возмущены новыми правилами

Налоги, постоянные тревоги и отсутствие посетителей, а теперь ещё и обязанность обеспечить людей жильём.

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В заведении Дмитрия Погребицкого в последние несколько месяцев стало заметно тише, чем обычно. За столиками отдыхают лишь несколько гостей, и это новая реальность с начала осени, говорит предприниматель.

Дмитрий Погребицкий, совладелец сети ресторанов: «Но я скажу вам откровенно: этот год и этот период, начиная с августа, за почти пять лет войны — самый тяжелый за все годы войны. Поэтому бизнес сталкивается с очень серьезными вызовами, связанными с финансами».

Крайний срок — 4 декабря или 4 марта: юридическая путаница с постановлением правительства

Постановление правительства с новыми требованиями к работе бизнеса во время тревоги появилось в сентябре. Именно оно и разделило тревоги на красную и желтую, во время которых можно работать. Правда, при условии наличия «безопасного пространства». На подготовку дали три месяца — до 4 декабря.

Предприниматели сразу заявили: времени на обустройство укрытий не хватает, и выполнить эти требования невозможно. Через несколько недель после этого премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство пойдет навстречу и перенесло крайний срок на 4 марта.

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Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «Мы продлеваем действие постановления, поскольку не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны. Хочу напомнить, что два месяца назад правительство инициировало эти изменения. Однако мы увидели, что значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по обеспечению безопасности людей».

Однако по состоянию на 13 ноября новое постановление ещё не было опубликовано. Поэтому официальный срок пока не изменился — 4 декабря, поясняет юрист.

Михаил Ильяшев, юрист: «То есть , как было предварительно определено 4 декабря, так и остаётся. И все разговоры о том, что сроки сдвинулись, — это пока лишь разговоры и обещания премьер-министра. В документах это не находит своего подтверждения».

Предпринимателей беспокоит не только срок. Они не понимают, каким именно должно быть безопасное пространство и как его обустроить, ведь в постановлении нет никаких конкретных указаний.

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Тарас Ковальчук, президент Национальной ресторанной ассоциации: «Мы не понимаем, какие правила будут разработаны, как вообще эта система будет функционировать — мы тоже не понимаем. И, в принципе, даже 4 марта для нашей отрасли не решает проблему».

Позиция ГСЧС: что такое «безопасное пространство» и нужно ли строить убежище с нуля

В ГСЧС поясняют: все эти требования — это не усложнение работы, а наоборот — поиск решений, чтобы бизнес мог функционировать, а не приостанавливать работу во время постоянных тревог.

При этом упреки о том, что каждый должен строить собственное укрытие, отвергаются, а подчеркивается — речь идет об обустройстве «безопасного для посетителей места». Это могут быть подвалы, цокольные этажи или комнаты внутри здания по правилу «двух стен». Если это невозможно — ещё один вариант: договориться о доступе к укрытию поблизости. Для высотных зданий расстояние — до 300 метров, для невысоких — до 500.

Виктор Витовецкий, директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины: «Государство обеспечивает возможность функционирования даже на желтом уровне за счет создания безопасного пространства. Мне кажется, со стороны государства, ну, максимальное содействие прослеживается именно в тех шагах, которые сейчас предпринимает государство. Поэтому я считаю, что общество вправе рассчитывать на ответственность со стороны субъекта хозяйствования в отношении создания таких пространств».

Зимняя пауза для 10% ресторанов Киева: как выживает отрасль

Ресторатор Дмитрий говорит: предприниматели готовы заботиться о безопасности людей, но хотят понять, где взять на это деньги. В качестве варианта предлагают государственные гранты на строительство таких помещений.

Дмитрий Погребицкий, совладелец ресторанов Pesto Café: «Честно говоря , все удивлены, что почти пять лет государство ничего не строило, а потом решило: ну ладно, давайте, пусть предприниматели это сделают. И если государство так говорит, то оно должно предоставить либо механизм, либо какие-то гранты, либо какие-то сроки, либо какие-то кредиты, либо какие-то условия для строительства этих укрытий».

Для тех, кто всё же решил построить собственное укрытие, в Киеве открыли «единое окно» для бизнеса. Именно там предприниматели могут получить консультации по вопросам мобильных укрытий.

И пока одни ищут решения по строительству хранилищ, другие рестораны планируют зимний перерыв. По данным Национальной ресторанной ассоциации Украины, около 10% киевских заведений решили приостановить работу. И президент ассоциации не уверен, что весной все они снова откроются.

Тарас Ковальчук, президент Национальной ресторанной ассоциации: «Они закрываются навсегда, а не только на зимний период. Весной они не откроются. Невозможно закрыть ресторан на месяц, два, три».

Например, в сети кафе Дмитрия в начале сентября закрыли семь ресторанов. Причина — убыточность. Однако через несколько месяцев удалось вновь открыть три из них, так как договорились с торговыми центрами о более низкой арендной плате.

Дмитрий Погребицкий, совладелец ресторанов Pesto Café: «Мы адаптировались, сократили персонал, урезали расходы. Мы провели очень много встреч с владельцами торговых центров, с топ-менеджерами торговых центров. Они пошли нам навстречу, мы нашли общую модель существования нашего бизнеса».

К отключениям света и воды бизнес уже приспособился: у него есть генераторы и запасы. А вот длительные воздушные тревоги по-прежнему сказываются на посещаемости. Предприниматели надеются: если у людей будет, где укрыться, они будут чаще возвращаться в заведения. А рестораны смогут продолжить работу — и поддерживать экономику страны.

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