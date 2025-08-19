- Дата публикации
В Киеве молодая женщина выпала из окна на 18 этаже: что говорят в полиции
Женщина погибла на месте. В полиции уточнили, что погибшая жила в этом же доме.
В Киеве произошел трагический случай. В Дарницком районе, на улице Ревуцкого, 40В молодая женщина выпала из окна на 18 этаже.
К сожалению, женщина погибла.
Об этом ТСН рассказали в полиции Киева.
В полиции уточнили, что погибшая жила в этом же доме.
«О событиях. Погибшая — женщина 1992 года рождения, проживала в этом доме на 18 этаже. Мотивы совершенного устанавливаются», — сказали в полиции.
