В Киеве молодая женщина выпала из окна на 18 этаже: что говорят в полиции

В Киеве произошел трагический случай. В Дарницком районе, на улице Ревуцкого, 40В молодая женщина выпала из окна на 18 этаже.

К сожалению, женщина погибла.

Об этом ТСН рассказали в полиции Киева.

В полиции уточнили, что погибшая жила в этом же доме.

«О событиях. Погибшая — женщина 1992 года рождения, проживала в этом доме на 18 этаже. Мотивы совершенного устанавливаются», — сказали в полиции.

