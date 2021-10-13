В Киеве можно будет услышать и даже увидеть звуки Крыма: видео

В Киеве можно будет услышать и даже увидеть звуки Крыма: видео

Инсталляцию установили на территории офиса Крымской платформы.

В Киеве теперь можно услышать и даже увидеть звуки Крыму.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок" за 13 октября.

На территории офиса Крымской платформы установили скульптуру и вместе с крымчанами для нее подобрали звуки, которые у них больше всего ассоциируются с полуостровом. С помощью технологий звуки визуализировали — инсталляция имеет форму волны. И состоит из двух частей, которые соединяются в самом узком месте. Цвета — символические: здесь и море, и закаты, и крымская степь.

Чтобы услышать звуки Крыма в Киеве, а заодно и пройтись с экскурсией офисом Крымской платформы, надо предварительно зарегистрироваться.

"Они (звуки Крыма — ред.) формировались на воспоминаниях, на ощущениях, на ассоциациях с конкретными городами. Звук можно увидеть, почувствовать на ощупь, вы видите, как он выглядит, какой он формы, какого цвета", — рассказывает инициатор "Звуков Крыма" Алена Тимошенко.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич отмечает, что звуки Крыма — это те звуки, которые олицетворяют дом.

"Это звуки и моря, и рыбы, плывущей по волнам, и дельфинов, и самолета, который садится где-то над аэродромом нового аэропорта Симферополя", — говорит Кориневич.

Новости Украины: новая инсталляция - в Киеве можно услышать звуки Крыма

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