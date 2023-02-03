В Киеве можно увидеть тропических птиц-гигантов, которых спасли во время войны

Для семи попугаев жако в Киевском зоопарке смастерили избушку, где их могут увидеть посетители.

В Киевском зоопарке появилась новая экспозиция в зимнем Птичнике, здесь можно увидеть семерых попугаев жако, которых спасли во время войны. Необычные птицы полгода находились на карантине. Теперь их смогут увидеть все желающие. Пернатые наконец-то почувствовали себя в безопасности и комфорте в своей новой избушке, заботливо сделанной сотрудниками зоопарка.

В зоопарке вспоминают, как весной 2022 года семь испуганных птиц привезли к ним сотрудники полиции, изъяв у неответственных владельцев. Попугаи были очень измученными и хилыми. К счастью, ветеринарам и орнитологам удалось их вылечить и реабилитировать. Теперь, после длительного карантина, спасенные жако встречают посетителей в зимнем Птичнике.

Фото киевского зоопарка

Фото киевского зоопарка

«Попугаи жако – это довольно большие птицы, которые вырастают до 30-35 сантиметров и живут до 50 лет, а иногда и больше. Здоровье попугая зависит от условий его содержания. Часто несоблюдение гигиены, температурного режима и неправильное питание может стать причиной его болезни (цирковирус, орнитоз, сальмонеллез и т.п.) и преждевременной гибели. Пернаты, как правило, имеют хороший иммунитет, но даже здоровую птицу при недобросовестном отношении можно погубить», — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Важное значение для здоровья птиц также особый, тщательно подобранный рацион, состоящий из специального гранулированного корма обогащенного всеми необходимыми витаминами и минералами. А еще – попугаи с удовольствием поедают фрукты, плоды и семена.

Фото киевского зоопарка

Фото киевского зоопарка

«Весной, когда температура воздуха станет комфортной для этих тропических птиц, мы планируем их переселение в большой уличный вольер, где они смогут наслаждаться теплым солнышком, свежим воздухом и окружающей зеленью. Надеемся, что они образуют пары и порадуют нас потомством», — добавляет Кирилл Трантин.

Напомним, что за время войны Киевский зоопарк спас и приютил большое количество птиц, млекопитающих и рептилий. В общей сложности – около 400 спасенных животных. Кого привезли из зон боевых действий, кого оставили люди, не имея возможности удерживать своего любимца дальше, а кого просто нашли на улице и принесли в зоопарк.

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