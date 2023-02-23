В Киеве мусоровоз сбил молодую женщину: фото

Вчера вечером, 22 февраля, водитель 1985 г.р. управляя автомобилем, мусоровозом марки "Форд" на улице Жмеринская двигался по жилой зоне задним ходом и совершил наезд на женщину-пешехода, 1985 г.р.

Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

В результате происшествия потерпевшую госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полицейские проводят первоочередные следственные действия по установлению причин и обстоятельств этого происшествия.

Напомним, на Закарпатье в жутком ДТП погибли четыре человека, среди них — ребенок.

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