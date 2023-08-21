В Киеве мужчина, котрый переехал в столицу 2014 года, сжигал автомобили военных

В Киеве задержали мужчину за поджог 12 автомобилей военнослужащих. Его поймали, когда он пытался поджечь 13-й автомобиль. по данным полиции, нарушителем является 35-летний местный житель, который переехал в Киев из другого региона 2014 года.

Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

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По информации полиции, злоумышленник собственноручно производил самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобиле военных.

"В Деснянское управление полиции Киева стали поступать сообщения о поджогах транспортных средств на разных улицах района. Полицейские выяснили, что все авто были повреждены с помощью самодельных приборов", — отметили правоохранители.

"В конце 2022 года жителей Деснянского района потрясла серия поджогов автомобилей. Для раскрытия этих дерзких преступлений привлекалось много сил полиции. Лучшие оперативники и следователи, проводились сложные, длительные экспертные исследования. Более тысячи человек допрошены в качестве свидетелей, десятки людей отрабатывались оперативно, проанализированы сотни "Поиски осложнялись тем, что поджоги совершались в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц во время вражеских обстрелов города", — рассказал начальник руководителя столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Почувствовав, что стражи порядка вышли на след, злоумышленник остановился. Во время работы над этими преступлениями стражи порядка раскрыли ряд других – грабежи, кражи, незаконное обращение с оружием. Также полиция обратилась в органы местной власти по установке камер наблюдения в районе, где их, к сожалению, мало.

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В июле текущего года мужчина снова поджег несколько автомобилей военных.

"Собрав информацию, проанализировав большое количество информации и выводы экспертов, в наше поле зрения и оперативную разработку попал 35-летний местный житель, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году", — рассказал руководитель полиции Киева.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При обыске задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще один самодельный прибор. Во время обыска арендованной квартиры нарушителя в Киеве правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали – провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и т.д., рассказали в полиции.

"Устройства злоумышленник изготовлял сам, срабатывавший самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным. Проверка его причастности к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины, продолжается", — добавил Шумейко.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве на неделю перекроют движение по Крещатику.

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