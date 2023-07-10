В Киеве мужчина напал на автобус с пассажирами: что известно

В Киеве неизвестный мужчина напал на автобус с пассажирами на Оболони. Фото разбитой кабины водителя опубликовали в социальных сетях.

Как рассказали сайту ТСН.ua в КП "Киевпастранс", временно по маршруту троллейбуса №34 был запущен автобусный маршрут для перевозки пассажиров.

На него неизвестный и совершил нападение, бросив в окно водителя большой камень.

Событие произошло в воскресенье. Автобус желтого цвета №34 работал на линии, в салоне находились пассажиры. Когда транспорт остановился между проспектом Ивасюка и улицей Северной, произошло нападение – в окно автобуса прилетел камень.

Разбитая кабина водителя автобуса / фото социальные сети

Водитель коммунального транспорта вызвал на место происшествия полицию.

"Неизвестный мужчина швырнул в автобус камень, которым разбил стекло кабины водителя. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Он пока не найден. Событие должным образом зарегистрировали, ведется розыск злоумышленника и устанавливается его личность", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Оболонского района.

Последствия нападения — разбитое стекло автобуса / фото соцальные сети

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" говорят, что устанавливают детали нападения на автобус.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал историю о том, как в Киеве пассажиры троллейбуса устроили разборки с подростком через велосипед, полиция отреагировала — видео.

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