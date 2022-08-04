В Киеве мужчина обманом присвоил квартиру родственников, пока те были за пределами столицы

Киевские полицейские разоблачили мужчину, который обманом завладел квартирой своих родственников, пока те были за пределами столицы.

За совершенное киевлянину грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как установили полицейские, мужчина предоставил в государственное учреждение документы, якобы подтверждающие его права на жилье, и с помощью недействительного договора зарегистрировал квартиру на себя.

Об этом ТСН.ua сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.

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"Следователи Соломенского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников киберполиции и при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры разоблачили 55-летнего мужчину, которым обманом оформил право собственности на имущество родственников", — рассказали в полиции.

Как сообщили правоохранители, квартира по правилам наследования после смерти родственника должна принадлежать 9-летней дочери умершего и ее опекунцы. В то время как законные наследники находились за пределами Киева, мужчина завладел квартирой своего умершего брата.

"Работники полиции провели по месту жительства злоумышленника и в квартире, которой мужчина завладел незаконным путем, санкционированные обыски, откуда изъяли договор купли-продажи и документы на право собственности. На квартиры правоохранители наложили арест, а изъятые вещественные доказательства направили на проведение соответствующих экспертиз", — рассказала пресс-секретарь столичной полиции.

Фигуранту о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, а также направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере 300 прожиточных минимумов граждан.

Напомним, в Киеве таможенники сожгли в печи 2,5 тыс. контрафактных товаров Apple. Украинцы в Сети возмутились – мол, товары можно было передать на нужды ВСУ или пострадавшим от войны.

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