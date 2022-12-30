В Киеве мужчина поджег квартиру в жилом доме (видео)

В Киеве мужчина поджег квартиру в жилом доме в Дарницком районе столицы. Чрезвычайная полиция произошла в доме по улице Степана Олейника.

Сначала мужчина угрожал поджечь себя и квартиру облив ее бензином. Затем появилась информация о пожаре.

"Спасателей на место вызвали сотрудники полиции, которые вели переговоры с мужчиной", – сообщили нам ГСЧС Киева.

Что требовал мужчина и почему возник конфликт, пока неизвестно.

В полиции Киева сообщили, что по факту противоправных действий злоумышленника начато уголовное производство. Ему грозит до десяти лет заключения.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин 1986 года рождения, который при общении с правоохранителями объяснить мотивы своего поступка не смог.

Напомним, в Киеве днем 28 декабря вспыхнул масштабный пожар в районе жилмассива Академгородок. Видео со столбом черного дыма над домами публикуют киевляне в Сети.

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