В Киеве мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось

В Киеве за уклонение от мобилизации осудили мужчину / © ТСН.ua

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В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда г. Киев.

По данным суда, житель Киева в июле 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Тогда ему дали «боевую повестку», однако житель Киева уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал. Он отметил, что «написал отказ от мобилизации по религиозным убеждениям (первая причина, которая пришла ему в голову). Понимает, что это не является уважительной причиной для того, чтобы не служить. Утверждает, что готов понести наказание, однако идти воевать не готов. В содеянном не раскаивается, считает, что поступил правильно».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. На суде он заявил, что в течение 2022-2023 годов воинские части отказывались брать его на службу.