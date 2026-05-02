В Киеве мужчина после игры "Камень-ножницы-бумага" забросал продавщицу яйцами: что произошло (видео)
Инцидент произошел на Березняках после игры камень-ножницы-бумага между мужчинами.
Полиция Киева расследует необычный случай хулиганства, который произошел на Березняках. В помещении магазина двое взрослых мужчин развлекались тем, что один бросал яйца в продавщицу, а другой снимал «развлечение» на телефон.
Карты-ножницы-бумага и куриные яйца
На кадрах, опубликованных в соцсети, заметно, как двое мужчин играют в игру «камень-ножницы-бумага», при этом им очень весело. Один из них (вероятно, тот, кто проиграл) берет с полки яйцо и что-то говорит продавщице, которая работает в нескольких метрах на кассе.
Видео можно посмотреть здесь.
Второй мужчина становится сбоку и фиксирует действия «товарища» на камеру.
Мужчина бросает в женщину яйцо, берет с полки еще одно и снова бросает. В этот момент возле кассы находились двое покупателей, которые отскочили в сторону после первого же броска. Продавщица тоже отшатнулась от яйца и что-то говорит хулигану, а потом начинает вытирать прилавок, где разбились яйца.
На помощь ей подбежала коллега, после чего мужчины двинулись к выходу. Тот, кто бросал яйца, пытался вернуться — вероятно, это была реакция на замечание работниц, — но товарищ взял его за плечи и вывел из помещения.
В сети киевляне резко осуждают поведение мужчин. Некоторые предполагают, что они выпили лишнего, другие же считают, что нападавший мог знать продавщицу лично и таким образом отомстил ей.
Взрослый дядя выдался яйцами, что говорят в полиции
В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что отреагировали на сообщение в социальных сетях и устанавливают все обстоятельства происшествия, которое случилось в магазине.
Правоохранители квалифицируют действия мужчины, как злостное хулиганство в общественном месте.
«По данному случаю открыто уголовное производство по части первой статьи 296 УКУ, продолжается досудебное расследование», — сообщили в полиции Днепровского района.
За грубое нарушение общественного порядка мужчине, который бросался яйцами, грозит штраф от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.