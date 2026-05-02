В Киеве мужчина после игры "Камень-ножницы-бумага" забросал продавщицу яйцами: что произошло (видео)

Мужчина бросал яйца в магазине / © Associated Press

Полиция Киева расследует необычный случай хулиганства, который произошел на Березняках. В помещении магазина двое взрослых мужчин развлекались тем, что один бросал яйца в продавщицу, а другой снимал «развлечение» на телефон.

Карты-ножницы-бумага и куриные яйца

На кадрах, опубликованных в соцсети, заметно, как двое мужчин играют в игру «камень-ножницы-бумага», при этом им очень весело. Один из них (вероятно, тот, кто проиграл) берет с полки яйцо и что-то говорит продавщице, которая работает в нескольких метрах на кассе.

Второй мужчина становится сбоку и фиксирует действия «товарища» на камеру.

Мужчина бросает в женщину яйцо, берет с полки еще одно и снова бросает. В этот момент возле кассы находились двое покупателей, которые отскочили в сторону после первого же броска. Продавщица тоже отшатнулась от яйца и что-то говорит хулигану, а потом начинает вытирать прилавок, где разбились яйца.

На помощь ей подбежала коллега, после чего мужчины двинулись к выходу. Тот, кто бросал яйца, пытался вернуться — вероятно, это была реакция на замечание работниц, — но товарищ взял его за плечи и вывел из помещения.

В сети киевляне резко осуждают поведение мужчин. Некоторые предполагают, что они выпили лишнего, другие же считают, что нападавший мог знать продавщицу лично и таким образом отомстил ей.

Взрослый дядя выдался яйцами, что говорят в полиции

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что отреагировали на сообщение в социальных сетях и устанавливают все обстоятельства происшествия, которое случилось в магазине.

Правоохранители квалифицируют действия мужчины, как злостное хулиганство в общественном месте.

«По данному случаю открыто уголовное производство по части первой статьи 296 УКУ, продолжается досудебное расследование», — сообщили в полиции Днепровского района.

За грубое нарушение общественного порядка мужчине, который бросался яйцами, грозит штраф от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

