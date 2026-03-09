ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Эксклюзив ТСН
133
1 мин

В Киеве мужчина посреди тоннеля остановил движение метро: что известно (видео)

Движение поездов на синей ветке метрополитена было парализовано из-за человека на путях.

Ирина Лабьяк Александр Марущак
В метро Киева утром 9 марта остановили движение поездов на синей ветке из-за человека на пути. Мужчина находился посреди тоннеля станции «Тараса Шевченко» и не хотел сойти с рельсов.

ТСН.ua узнал, что произошло утром в подземке.

Как молодой человек попал в тоннель, пока неизвестно. Но его вовремя заметили и остановили поезд, который уже двигался в сторону станции.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что с мужчиной разговаривают полицейские и просят его выйти на перрон станции, но мужчина на это не реагирует.

«Установлено, что нарушителю 18 лет, он психически болен. Пришлось к нему спуститься и забрать его с путей. Сейчас он уже не в тоннеле, передаем в бригаду психологической помощи», — рассказали в полиции «Киевского метрополитена».

Соответственно движение поездов на синей ветке метрополитена восстановлено.

К слову, в киевском метро на станциях заметили мокрые пятна и локальные протечки. В подземке и КГГА объяснили, что пятна возникают из-за подъема грунтовых вод во время осадков. Специалисты держат ситуацию под контролем и устраняют протечки в рамках плановых ремонтов. Пассажирам ничего не угрожает, движение поездов безопасное, а открытые технические отверстия на потолках (как на «Ипподроме») нужны для проветривания и проверки конструкций.

133
