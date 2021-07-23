В Киеве мужчина приставил пистолет к голове оппонента из-за замечания о парковке

В Киеве мужчина приставил пистолет к голове оппонента из-за замечания о парковке

В конце концов, все обошлось без выстрелов, но не без полиции.

В Киеве мужчина приставил пистолет к голове оппонента из-за замечания о неуместной парковки.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 23 июля.

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"В одном из столичных дворов водители не пришли к согласию относительно правильности парковки. Один из водителей, не долго думая, вытащил оружие", — говорится в сюжете.

На видео очевидцев хорошо видно, как мужчина подходит к припаркованной Skoda с попыткой что-то объяснить водителю. Водитель выходит из машины и, не найдя других аргументов, приставляет пистолет просто к виску оппонента.

В конце концов, все обошлось без выстрелов, но не без полиции.

Что это за оружие, будет ли для дерзкого ковбоя наказание, правоохранители еще не комментировали.

Напомним, в Киеве парень на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть, а само моноколесо отлетело в автомобиль Infiniti и повредило его. Когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что у парня есть травмы и пришлось вызвать медицинскую помощь.

Новости Украины: в одном из столичных дворов водитель приставил пистолет к голове из-за замечания

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