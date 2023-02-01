В Киеве мужчина прыгнул из дома с парашютом: что произошло

В полиции говорят, что устанавливают личность парашютиста и место, где это произошло.

В Киеве мужчина прыгал с парашютом с верхнего балкона жилого дома. Соответствующее видео обсуждается в социальных сетях. На нем двое мужчин. Один страхует другого на перилах балкона. После этого мужчина прыгает вниз, сразу раскрывается парашют и парашютист уходит на посадку, хотя самого момента приземления не видно. На видео – заснеженный город, а за кадром звучит наложенная песня на русском языке.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что тоже видели это видео. Правоохранители выясняют, где именно происходили события и ищут прыгуна.

"На линию 102 не поступало обращений по этому инциденту, проверяем информацию. Сейчас мы устанавливаем, где был совершен прыжок с парашютом. Очень похоже на Позняки, но вызывает сомнения заснеженный город. Это видео могли отснять раньше, а только сейчас выложить в Сеть", – рассказали нам в полиции Киева.

Подобные экстремальные прыжки с парашютом – это вид спорта, который называется бейсджампинг, а именно прыжки со статических объектов, крыш домов, строительных кранов, скал. В 2015 году киевлянин Александр прыгнул с парашютом с 25 этажа новостройки на Днепровской набережной с высоты примерно 80 метров, об этом тогда сообщали СМИ. Как оказалось, сейчас Александр уже не занимается бейсджампингом. Но мы попросили его прокомментировать появившееся в социальных сетях видео.

Скрин из видео/Telegram-канал

Он говорит, что парашют ему не знаком, а музыка вообще наложена на русский.

"Вряд ли кто-то из наших бейсеров сейчас так монтировал. Относительно, самого прыжка (с технической точки зрения) ничего необычного, есть мелкие ошибки в технике выполнения у человека, который помогал, но это заметит только специалист. Условия для прыжка визуально подходят, место для Приземление также. Опытный человек такие парашюты приземляет в квадрат 1×1 метр без проблем", — рассказал Александр.

Он говорит, что в отношении локации у него есть сомнения, что это Киев, а проверить очень сложно, так как труба на видео, которая может служить ориентиром, очень далеко на горизонте. Он добавляет, что прыгали из дома, где более 20 этажей. В любом случае, повторять подобные действия не нужно.

Призываем не повторять подобные действия, поскольку это опасно и может окончиться летально.

Новости ТСН 15:00 за 1 февраля 2023 | Новости Украины

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