В Киеве "забронированного" мужчину строго наказали за уклонение от мобилизации: в чём причина

В Украине осудили мужчину за уклонение от мобилизации / © ТСН

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В Киеве на 5 лет лишения свободы приговорили мужчину, который с января 2023 года уклонялся от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Оболонского районного суда г. Киева.

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Мужчина отказался от повестки из-за «психического расстройства»

Согласно материалам судебного дела, в январе 2023 года житель Киева самостоятельно явился в Оболонский районный ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. В период с 18 по 26 января он прошел военно-медицинскую комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе.

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26 января 2023 года представители ТЦК выдали мужчине мобилизационное распоряжение и повестку о направлении в воинскую часть на 31 января. Однако киевлянин категорически отказался принимать документы и заявил, что у него «внезапное психическое расстройство».

Сотрудники ТЦК в присутствии свидетелей составили акт об отказе от мобилизации.

Версия обвиняемого: болезнь родственников, жалобы психиатру и новое бронирование

В ходе судебного заседания обвиняемый формально признал свою вину, заверив, что «искренне раскаивается». Свои действия он объяснял так:

Не согласился с заключением ВЛК, поскольку именно в день отказа от повестки обратился к психиатру, который поставил ему диагноз «рецидивирующее депрессивное расстройство».

Заявил, что с февраля 2023 года стационарно лечился отец его жены, а сама жена из-за стресса также нуждалась в уходе и находилась в больнице.

Впоследствии, в апреле 2024 года, мужчина устроился на работу в частное предприятие иполучил официальное отсрочку на период мобилизации, находясь на специальном учете.

Защита утверждала, что наличие бронирования и семейные обстоятельства свидетельствуют об изменении поведения и об отсутствии общественной опасности со стороны данного лица.

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Позиция суда: бронирование не снимает ответственности за преступление

Коллегия судей критически оценила аргументы подсудимого и отвергла версию о «искреннем раскаянии»:

Во время прохождения ВЛК мужчина не высказывал никаких жалоб врачу-психиатру. Обращение в гражданскую больницу именно в день вручения повестки суд расценил как попытку уклониться от мобилизации. Никаких медицинских документов о недееспособности или невозможности осознавать свои действия представлено не было. Болезнь тестя или супруги, согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не давала мужчине автоматического права на отсрочку. Суд подчеркнул, что отсрочка в связи с бронированием является временным административным механизмом обеспечения работы предприятий. Фактическое получение бронирования через год после совершения преступления не освобождает лицо от уголовной ответственности за уклонение, совершенное ранее. За более чем год досудебного расследования и судебного разбирательства киевлянин ни разу самостоятельно не обратился в ТЦК и не предпринял ни одной попытки вступить в ряды ВСУ.

Решение суда

Оболонский районный суд города Киева признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

По решению суда:

Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет ;

До вступления приговора в законную силу мера пресечения изменена на содержание под стражей ;

Обвиняемого взяли под стражу прямо в зале суда и доставили в Киевский следственный изолятор.

Срок отбывания наказания исчисляется с 31 июля 2026 года.

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Приговор суда за уклонение от мобилизации в Киеве / © Единый государственный реестр судовых решений

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