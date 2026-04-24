В Киеве мужчина шокировал "молниеносным" бегством от работников ТЦК: инцидент попал на видео

Военные ТЦК (иллюстративное фото) / © Цензор.нет

В Киеве заметили чрезвычайно ловкого мужчину, сумевшего убежать от группы оповещения. Видео событий, произошедших на днях на территории ЖК Great, уже стало вирусным в сети.

На опубликованных кадрах видно, как двое работников ТЦК и полицейские подошли к остановленному автомобилю. Из пассажирского места выходит мужчина, резко закрывает дверь автомобиля и начинает очень быстро убегать.

Мужчину не смогла остановить ни полицейский, ни работник центра комплектования. Беглец, судя по всему, умеет хорошо бегать стометровку, потому что его не смог догнать начавший преследование работник ТЦК.

Чем закончилась эта история, пока неизвестно. В полиции Киева говорят, что их сотрудники не участвовали в данном уведомлении, поэтому информации о беглеце у них нет. В патрульной полиции Киева тоже утверждают, что их сотрудники не работали в районе указанного ЖК, хотя на кадрах заметен именно автомобиль патрульной полиции.

Как объяснили ТСН.ua военные, причастные к работе ТЦК и СП, на данный момент история завершилась бегством неизвестного.

«Сейчас комментировать нечего, потому что нет конкретики — мужчина скрылся, там рядом промышленная зона. Но бегун продемонстрировал, что имеет отличную физическую форму. Но вряд ли ему удастся в следующий раз», — сообщили военные.

У Києві невідомий втік від представників ТЦК. / © соцмережі

Напомним, в Запорожье обычная проверка авто переросла в погоню и вооруженное нападение на патрульных полицейских. Мужчина с топором пытался отбить у правоохранителей водителя, который находился в СЗЧ.