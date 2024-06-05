В Киеве мужчина ударил жену военного из-за украинского языка: кем оказался нападавший и что ему грозит

В Киеве задержали пенсионера-украинофоба, напавшего на жену военного
Время идет – консервы остаются. В Киеве разразился скандал : прямо среди улицы неизвестный напал на жену военного за то, что она говорила по-украински. Это был день, когда вся столица прощалась с госпитальершей Ириной Цыбух, и пока одни плакали, нашлись те, кто решил похвастаться любовью к "русскому миру". Фаната Путина уже задержали, а все детали о скандале идет в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.
"Ты позорная, потому что ты говоришь по-украински" – такой аргумент зарядил муж в Киеве и набросился на жену военного, плюнул ей в лицо, ударил и пытался разбить телефон.
О случившемся жена военного и волонтер Наталья, подвергшаяся нападению, рассказала в своем Инстаграмме. Девушка уточнила, что все произошло в день, когда вся столица прощалась на Майдане с госпитальершей Ириной Цыбух – 2 июня.
Прохожие не вступились?
Более того, Наталью поразило равнодушие прохожих, которые никак не вступились за нее, хотя прекрасно видели, что происходит. Девушка как раз выходила из подземного перехода и ждала звонка мужчины после его возвращения с позиций.
Нападающий уже не так смел
Двое на одну, очень "по-мужски". Но пока мужчина уже не так смел: давая показания в полиции, сидит тихо. Выяснилось, что поклонником России и потенциальной вражеской "консервой" оказался 74-летний местный житель Виктор Салюк. Правоохранители заявили, что теперь Салюк может сесть на 4 года. Еще одного "героя" до сих пор разыскивают. Как отметила Наталья, именно этот мужчина ударил ее в лицо.
Одним из участников конфликта оказался 73-летний житель столичного Печерска, торгующего на рынке на Куреневке. через свой почтенный возраст", – отметили в столичной прокуратуре.
Сейчас девушка просит активно репостить фото второго нападающего, чтобы его найти как можно скорее.
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"Я таких п*зд*л! Ты с**а!" В Киеве мужчина ударил жену военного из-за украинского языка
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