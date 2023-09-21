В Киеве мужчина в роддоме обокрал беременную женщину: новые подробности и фото

В Киеве 20 сентября вор на территории роддома обокрал беременную женщину. У нее украли 5 тысяч грн и мобильный телефон.

Об этом сообщили в полиции города Киева.

По данным полиции, беременная женщина вместе со своим мужем пришла на осмотр к врачу в роддом. Свои личные вещи она оставила в кабинете врача и отошла в другую комнату. Этим воспользовался вор, похитивший у нее 5 тысяч гривен и мобильный телефон. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители через несколько часов разыскали подозреваемого. Это 44-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, кражу и находившийся в розыске Харьковским отделом полиции за совершение аналогичного преступления.

Как выяснил ТСН.ua, кража произошла в роддоме номер 5 около 14:00 20 сентября. Приехавшие по вызову полицейские были замечены посетителями возле операционного блока на втором этаже, поэтому не исключено, что кража произошла именно в этом отделении.

Роддом, где произошло ограбление / Фото: ТСН.ua

Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Максимальное наказание по санкции этой статьи – 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве в Оболонском районе мужчина изнасиловал женщину – потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения, от которых впоследствии скончалась в больнице.

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