В Киеве мужчина "захватил" смотровое колесо: чем все закончилось и чего требовал

В Киеве произошло загадочное ЧП, мужчина "оседлал" колесо обозрения в Парке партизанской славы. Событие произошло вчера в Дарницком районе столицы. Мужчина залез на верхушку неработающего "чертового колеса" и что-то непонятное выкрикивал, а затем ползал по металлическим конструкциям колеса вверх и вниз.

Как пишут в Сети: "давал концерт". Шокированные посетители парка вызвали на место полицейских и медиков, потому что в любой момент "верхолаз" мог упасть наземь и разбиться, высота этого колеса обозрения более 26 метров, а мужчина вылезал даже на его верхнюю часть.

В патрульной полиции Киева рассказали, что 9 октября на спецлинию 112 обратились граждане, которые увидели мужчину на колесе обозрения в Парке партизанской славы.

"Патрульные прибыли на место, попытались уговорить мужчину слезть. Последний на контакт не шел. Сказал, что будет говорить только с близкими ему людьми. Инспекторы вызвали на место спасателей и скорую. Также удалось связаться с родственниками гражданина. Последние оперативно прибыли на место и уговорили мужчину слезть. От помощи медиков мужчина категорически отказался. Под личное обязательство, родные забрали мужчину домой", - рассказали ТСН.ua в патрульной полиции Киева.

Причины, которые привели к такому поведению мужчины, остались неизвестными, как и возраст мужчины - в полиции не разглашают эту информацию. Но чтобы подняться на такую высоту по металлическим конструкциям нужно иметь очень хорошую физическую подготовку, а еще не бояться высоты.

Напомним, стало известно, кто забросил "мину" в вагон метро в Киеве.

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