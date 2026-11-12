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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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В Киеве мужчина заманил 13-летнюю школьницу на 15-й этаж недостроенного здания и изнасиловал ее: девочка шокировала рассказом

Святошинский районный суд Киева приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы за изнасилование 13-летней школьницы в недостроенном здании.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Киеве мужчина изнасиловал ребенка

В Киеве мужчина изнасиловал ребенка / © pixabay.com

В Киеве мужчина познакомился через социальные сети с 13-летней школьницей, завел ее в заброшенный многоэтажный дом и изнасиловал.

Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда г. Киева.

Мужчина заманил ребенка в недостроенное здание в Святошине

Как установил суд, 20 декабря 2025 года обвиняемый познакомился в Интернете с 13-летней школьницей. На следующий день около 16:30 он встретил ее возле станции метро «Шулявская», откуда они поехали на «Академгородок».

На встречу девочка пришла уже в состоянии алкогольного опьянения — ранее в тот день она выпивала с подругой. Около 17:30 по инициативе мужчины они пошли к недостроенному зданию на площади Святошинской, 1 и поднялись на 15-й этаж якобы для того, чтобы полюбоваться видом. Там обвиняемый изнасиловал ребенка.

После этого девочка вела себя растерянно, звонила своему другу и говорила о том, что собирается прыгнуть с высоты. Около 19:00 она вернулась на станцию метро, где села и начала плакать. Плачущего ребенка в грязной одежде заметила сотрудница метрополитена и отвела к сотрудникам правоохранительных органов, которые сообщили родителям. Злоумышленника задержали уже на следующее утро — 22 декабря.

Допрос потерпевшей по модели «Барнахус» и версия ее матери

В связи с тяжелым эмоциональным состоянием ребенка допрос проводился дистанционно по международной модели «Барнахус» (в специальной «зеленой комнате») при участии опытного психолога и адвоката.

  • Поведение во время допроса. Несмотря на созданную доверительную атмосферу, девочка не смогла ответить на вводные вопросы и сразу заплакала. На вопрос психолога, принуждал ли ее обвиняемый быть с ним, девочка кивком головы ответила «да». Однако на уточнение, в чем именно заключалось принуждение — в угрозах, запугивании или физической силе, школьница ответила, что «ничего не помнит», и снова расплакалась.

  • Заключение психолога. Специалист объяснила такую реакцию защитным механизмом психики на фоне сильного эмоционального возбуждения. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что из-за пережитого у ребенка развилось расстройство адаптации (тревожно-депрессивная реакция) и сформировалось чувство беззащитности.

  • Позиция матери. Законная представительница потерпевшей рассказала в суде, что дочь сначала уверяла ее, будто мужчина был незнакомым, случайно подошел возле метро, силой схватил под руку, затащил в недостроенное здание, угрожал сбросить с крыши и избил. Женщина предполагала, что ссадины на голове и царапины на руке дочери — это следы побоев.

Позиция защиты и оценка доказательств судом

На суде обвиняемый признал факт интимной связи, но настаивал на переквалификации статьи на более мягкую (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Он утверждал, что все происходило добровольно, а насчет возраста девочки он якобы ошибся, полагая, что ей больше 16 лет.

Суд тщательно сопоставил все доказательства и пришел к ряду важных выводов.

  1. Суд пришел к выводу, что школьница не рассказала родителям всей правды, опасаясь их осуждения за употребление алкоголя и общение с незнакомцем. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факта побоев: царапины на руке оказались старыми и идентичными следам на бедрах (характерным для самоповреждения), а синяки на голове и коленях девочка могла получить, когда в подавленном состоянии каталась по бетонному полу недостроенного здания.

  2. Суд исключил из обвинения применение физической силы для преодоления сопротивления. Однако подчеркнул: 13-летний ребенок в силу возраста не мог осознавать значение совершаемых с ней действий. Переписка доказала, что обвиняемый знал о ее малолетнем возрасте (девочка написала ему, что ей 14 лет), а ее детское худощавое телосложение и черты лица не оставляли в этом никаких сомнений.

Согласно закону, любой половой контакт с лицом, не достигшим 14 лет, квалифицируется исключительно как изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Приговор суда

Коллегия судей учла, что мужчина ранее не был судим и способствовал раскрытию преступления, но не признала его раскаяние искренним из-за попыток оправдаться «ошибкой относительно возраста».

Согласно приговору от 30 октября 2026 года:

  • Обвиняемый приговорен к 11 годам лишения свободы (срок отбывания наказания исчисляется с 22 декабря 2025 года).

  • Суд частично удовлетворил гражданский иск и обязал осужденного выплатить по 300 тысяч гривен моральной компенсации пострадавшей девочке и ее матери (всего 600 тысяч гривен).

  • С осужденного также взыскано 75 462 гривны в пользу государства за проведение судебных экспертиз.

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