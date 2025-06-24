В Киеве мужчина застрелился на балконе: что известно

В Киеве мужчина совершил самоубийство на балконе. Фото иллюстративное / © pixabay.com

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В Киеве на Печерске произошла трагедия — мужчина покончил с собой на балконе жилого дома на улице Предславинской, 30.

Как сообщают в Сети, в понедельник, мужчина застрелился и скончался на месте.

В полиции Киева подтверждают, что погиб мужчина 1959 года рождения.

«В полицию поступило сообщение, что по адресу улица Предславинская, 30 на балконе застрелился мужчина. По прибытии на место предварительно установлено, что гражданин 1959 года рождения, совершил самоубийство совершив выстрел себе в голову», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

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Правоохранители устанавливают все детали и причину трагедии.

Пока не известно оставил ли погибший посмертную записку.

Также правоохранители не указывают, из какого именно оружия мужчина совершил смертельный выстрел.

Напомним, в Киеве на детской площадке мужчина совершил самоубийство

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