В Киеве мужчине отказали в назначении пенсии и оштрафовали на 51 000 гривен

Пенсия в Украине

Дарницкий районный суд Киева вынес приговор местному жителю, который пытался легализовать фальшивую инвалидность. Мужчина планировал использовать поддельные документы МСЭК для беспрепятственного выезда за границу, избежания призыва и незаконного получения социальных выплат.

Об этом говорится в приговоре суда.

Схема через Telegram: как мужчина хотел оформить пенсию

По материалам дела, обвиняемый в начале 2024 года вступил в сговор с «дельцами» в Telegram. Он передал свои персональные данные для изготовления справки и выписки из акта осмотра МСЭК.

Злоумышленники изготовили фальшивку от имени Одесского областного центра медико-социальной экспертизы, где отметили, что мужчина якобы имеет II группу инвалидности из-за общего заболевания.

Имея на руках «документы», мужчина решил действовать через государственные сервисы. Используя собственную электронную подпись (КЭП), он подал заявление на назначение пенсии по инвалидности через Вебпортал Пенсионного фонда Украины.

«На основании представленных документов ему должна была быть назначена пенсия в размере 3040 грн 80 коп. Однако выплаты не начались, поскольку специалисты ПФУ обнаружили признаки подделки и обратились к правоохранителям», — говорится в материалах суда.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Что заявил подозреваемый

В суде мужчина полностью признал свою вину по трем статьям: изготовление и использование поддельных документов, а также покушение на мошенничество. Обвиняемый пошел на сделку с прокурором, искренне раскаялся и активно способствовал расследованию.

Важным фактором для смягчения приговора стало то, что мужчина официально работает и уже внес 50 000 гривен благотворительного взноса на нужды Вооруженных Сил Украины.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности. ЛИЦО_3 признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 358, а также ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Приговор:

Окончательное наказание — штраф в размере 51 000 гривен .

Взыскание в пользу государства расходов на экспертизу документов (3565 грн).

Конфискация и уничтожение поддельных справок МСЭК.

