В Киеве мужчину с семьей выставляет за порог собственного дома коллекторская фирма: требуют выплатить им 23 тысячи долларов

Чтобы вернуть такие деньги, мужчине нужно работать два года и ни на что, кроме еды, не тратить деньги. При этом погасить задолженность они должны до конца 2022 года.

В Киеве мужчина в 2008 году получил от "УкрСиббанка" валютную ипотеку, за которую впоследствии купил в конце Троещины однушку. За восемь лет семья выплатила большую часть долга, однако с 2016 года погашать кредит уже не смогла – на это повлияла нестабильность курса. По словам киевлянина, позже банк продал долг определенной финансовой компании, которая теперь грозит выселить семью в любое время, если они не вернут 23 тысячи долларов.

ТСН.ua выяснил обстоятельства инцидента и узнал у адвоката, как поступать в подобных ситуациях.

Предыстория

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В 2008 году Александр Бабенко с семьей приобрел на Троещине однокомнатную квартиру за 90 тысяч долларов. До 2016 года они сумели выплатить большую часть суммы. Однако погашать задолженность дальше не смогли, потому обратились в банк с просьбой реструктуризировать долг.

"Неоднократно обращались в банк о снисхождении, но вместо этого получили судебную тяжбу, которая длилась более пяти лет и завершилась для банка ничем — суд оставил его иск без рассмотрения. Наш кредит должен быть перечислен в гривну, о чем было подано соответствующее заявление в банк. Но банк безосновательно отказал в реструктуризации, предложив обращаться в суд", – рассказывает ТСН.ua Александр Бабенко.

Реструктурировать долг банк якобы отказался из-за нарушения сроков подачи заявления. Впоследствии, пока Александр с женой ждали судебного заседания, банк продал кредитный договор коллекторской компании.

"Каким-то образом они перерегистрировали жилье на себя. А потом пришли к нам под дверь с молотками и ломами. Была серьезная попытка захвата – мы вызвали полицию, но те разводили руками и советовали обращаться в суд. Коллекторы угрожали выбросить вещи на улицу, поставить свои замки. Мы будем вынуждены выплатить им деньги – фактически повторно купить квартиру. Вернуть должны 23 тысячи долларов", — добавил Александр.

Как семья будет погашать кредит

Александр работает в Европе водителем международных перевозок. Исходя из его заработной платы сейчас, погасить задолженность он сможет только в течение двух лет. Коллекторская компания установила финальный срок погашения долга на 30 декабря 2022 года. Если за это время не будет выплачена вся сумма, их с вещами обещают выставить за порог.

"За два года работы, ничего не покупая и тратя деньги только на еду, я смогу погасить долг. Это при благополучном результате", — акцентировал Александр Бабенко.

Что говорит адвокат

По словам правозащитников, практика продаж банками "проблемных" кредитов финансовым компаниям и коллекторским фирмам очень распространена.

“Что касается законности такой операции, нужно, в первую очередь, указать, что возможность совершения указанной операции должна быть предусмотрена в соответствующем кредитном договоре. Если же это не так — он ничтожен. Такой договор не будет создавать никаких реальных последствий для должника. Также очень важным моментом является вид договора (факторинг или цессия), поскольку заключение другого, предусмотрено законодательством, договора с учетом сторон является также основанием для признания его недействительным”, — пояснил ТСН.ua адвокат Игорь Степанов.

В этой ситуации правозащитник советует обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконными действий государственного регистратора и отмене решения о переоформлении квартиры на коллекторов.

"После этого, на мой взгляд, наиболее эффективным механизмом защиты как самого должника, так и его имущества будет, в данном случае, обращение в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности физического лица и утверждении плана реструктуризации", — добавил адвокат.

Он посоветовал обратиться в Нацполицию, если коллекторская фирма или какие-либо неустановленные лица будут оказывать давление на Александра и его семью, а также фиксировать попытки давления со стороны коллекторов на фото- и видео.

Ответ банка

Во время подготовки материала ТСН.ua направили "УкрСиббанку" электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако на момент выхода статьи ответы журналисты так и не получили.

Напомним, что российский "Сбербанк" требует от киевлянки погасить долг ее покойного отца и заплатить более миллиона рублей.

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