В Киеве мужчину силой затолкали в авто ТЦК: в полиции объяснили (видео)
В полиции Киева прокомментировали видео силового задержания 25-летнего мужчины возле метро Почайна. Правоохранители объяснили, что гражданин находился в розыске за нарушение военного учета.
В Сети ширится видео конфликта у станции метро «Почайна» в Киеве, на котором представители полиции и военные ТЦК силой заталкивают молодого человека к автомобилю.
О причинах инцидента сообщили в полиции Киева в комментарии ТСН.ua.
Что известно об инциденте с военными ТЦК на «Почайной»
В Сети сообщают, что сотрудники полиции и военные ТЦК пытались усадить мужчину в авто. Очевидцы на видео отмечают, что молодого человека забрали из магазина «Днепр-М», где, вероятно, он работал. Об этом свидетельствует и униформа, в которой одет задержанный мужчина.
«Наручники одели. Насильно берут его. Силой запихивают, силой просто», — комментирует очевидец на видео.
Позиция полиции — что заявили
В полиции заявили, что задержание и доставка мужчины в ТЦК были законными.
«Мужчина 25 лет, находился в розыске. Нарушение военного учета. Доставили в ТЦК», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Дополнительная информация о состоянии задержанного или дальнейших процессуальных действиях не сообщается.
