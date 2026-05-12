В Киеве мужчину силой затолкали в авто ТЦК: в полиции объяснили (видео)

В Сети ширится видео конфликта у станции метро «Почайна» в Киеве, на котором представители полиции и военные ТЦК силой заталкивают молодого человека к автомобилю.

О причинах инцидента сообщили в полиции Киева в комментарии ТСН.ua.

Что известно об инциденте с военными ТЦК на «Почайной»

В Сети сообщают, что сотрудники полиции и военные ТЦК пытались усадить мужчину в авто. Очевидцы на видео отмечают, что молодого человека забрали из магазина «Днепр-М», где, вероятно, он работал. Об этом свидетельствует и униформа, в которой одет задержанный мужчина.

«Наручники одели. Насильно берут его. Силой запихивают, силой просто», — комментирует очевидец на видео.

Позиция полиции — что заявили

В полиции заявили, что задержание и доставка мужчины в ТЦК были законными.

«Мужчина 25 лет, находился в розыске. Нарушение военного учета. Доставили в ТЦК», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Дополнительная информация о состоянии задержанного или дальнейших процессуальных действиях не сообщается.

