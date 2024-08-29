В Киеве мужчину тянули в бус люди в форме: что говорят в полиции (видео)

В Киеве зафиксировали очередной факт якобы вероятной "бусификации". В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как двое полицейских и человек в военной форме "грузят" в микроавтобус вероятного уклониста.

На кадрах заметно, как мужчину тянут за руки по земле, а затем поднимают возле микроавтобуса и заталкивают в салон. В это время еще два человека в военной форме, ходят рядом.

В Сети пишут, что инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Но, что явилось причиной такого "задержания" мужчины, неизвестно.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что проверяют информацию с видео.

"На данный момент у нас нет подтверждения, что на видео изображены работники Соломенского ТЦК и СП или работники Соломенского управления полиции. Сейчас специалисты устанавливают происхождение этого видео. Возможно, оно было снято даже и не в Киеве", – сообщили нам в полиции Киева.

В Киеве мужчину тянули в бус люди в форме

Напомним, работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение.