В Киеве мужчины "штурмуют" ТЦК: что говорят посетители и каких изменений требуют

В Киеве заметили огромные очереди в один из столичных ТЦК и СП. Такого в городе не наблюдалось с первых месяцев войны, когда киевляне добровольно уходили защищать страну.

Сейчас очереди в военкомат связаны с принятием закона о мобилизации – киевляне начали обновлять свои данные. Но людей возмущает наличие очередей, потому что как утверждают очевидцы, им приходится занимать ее с шести утра, но на прием так и не попасть.

В очереди в ТЦК до ста человек

Киевлянка и военная волонтер Юлия Бартле, опубликовавшая фото с очередью в социальной сети, говорит, что ее 22-летний сын уже приходит в военкомат в третий раз, чтобы обновить приписное.

"Мой младший сын, которому нужно обновить документы, сегодня 39-й в очереди. Это его третья попытка попасть в военкомат. Занимали очередь в 6:20. Если сегодня не пройдет, планируем приехать завтра в 5 утра", — пишет на своей странице. женщина.

Она добавляет, что в 9:30 прием в военкомате, который должен быть с 9:00 до 13:00, до сих пор не начался.

"Попасть сегодня в военкомат сможет не больше 10-20 человек. Вчера прошло 24 человека, позавчера 10. В очереди около ста человек, и люди приходят. То есть закон приняли, люди хотят обновить данные, а сделать это не могут", — пишет Юлия Бартле.

Пост Юлии Бартле

"Подождите, мы вас вызовем"

Под постом волонтера разгорелась целая дискуссия о работе ТЦК Соломенского района. Люди пишут, что похожие очереди были замечены и на Виноградаре.

Интересно, что фотографией Юлии даже воспользовались россияне на своих ресурсах, выдумав фантастическую историю, мол, фото постановочное, а стоящим в очереди заплатили по 300 гривен.

Чтобы выяснить, что происходит под военкоматом, ТСН.ua решил пообщаться с автором фото.

– Ваше фото возле здания ТЦК и СП, многих удивило, потому что очереди в бывшие военкоматы наблюдались в 2022 году. Как вы думаете, почему именно сейчас возникли такие очереди?

– Очереди у военкоматов частое дело. В очереди каждый год стоят старшеклассники, выпускники школ, студенты, когда нужно встать на учет. А сейчас сложилась исключительная ситуация, потому что люди хотят своевременно возобновить свои данные. Государство уже давно должно было бы реорганизовать и улучшить работу ТЦК, упростить прием документов, учет и контроль. Я до сих пор не понимаю, почему кого-то хватают на улицах, а кто вовремя становится на учет, приходит в военкомат, а ему отвечают: "подождите, мы вас вызовем".

Поэтому считаю, что об этом нужно говорить и менять ситуацию. Мобилизация очень нужна. Как военный волонтер могу подтвердить то, что говорят и пишут военные – не хватает людей на фронте! И наши мужчины должны быть сознательными, и как граждане Украины должны понимать, что защита страны их обязанность, а не желание.

Не попал в ТЦК с четвертой попытки

– Известно, что ваш старший сын на фронте, а младшему нужно получить документы в ТЦК для обучения и он уже третий день пытается попасть в военкомат. Удалось ли это сделать с четвертой попытки?

– Сегодня утром был список людей со вчерашнего дня и тех, кто снова занимал очередь с шести утра. Мой младший сын, которому 22 года, попал в военкомат, но имел на руках не все необходимые документы. К сожалению, с понедельника еще раз будет стоять в очереди.

В очереди в ТЦК было до сотни мужчин/фото Юлии Бартле

В ЦНАПах пока не знают, что они в деле

– Чтобы не стоять в очередях, людям советуют пользоваться электронным кабинетом военнообязанного или услугами ЦНАП. Вы воспользовались такими вариантами?

– Считаю, что работа электронного кабинета и ЦНАП актуальна. Но, к сожалению, пока они не работают. Мой сын попробовал воспользоваться таким вариантом. Но такие услуги не оказывают в ЦНАПе и пока там еще не слыхали, что будут их предоставлять.

У ТЦК не хватает людей?

– Возможно, стоит разделить очередь в ТЦК для тех, кто приходит за справками для обучения и тех, кто должен обновить данные. Или организовывать прием посетителей в разные дни. Как вы думаете?

– В ТЦК, насколько я понимаю, сейчас работают отдельные кабинеты для тех, кто приходит за справками для обучения и тех, кто должен обновить свои данные. Но не хватает людей на приеме. Возможно, нужно привлекать волонтерское сообщество или каким-либо иным образом разрешать эту ситуацию.

– Как вы думаете, должна ли работа ТЦК быть круглосуточной?

– Не думаю, что работа по приему граждан должна быть круглосуточной. В стране же действует комендантский час. Но время приема должно быть максимально комфортным для граждан, чтобы люди могли попасть не только в утреннее время, но и после работы. Государство должно максимально упростить процесс обновления данных и мобилизации.

Что говорят в ТЦК?

Сайт ТСН.ua пытался услышать мнение по поводу очередей у представителей Соломенского ТЦК и СП.

Дежурный, который выслушал и записал контактные данные, сообщил, что сейчас звучит сигнал воздушной тревоги и поговорить с кем-то из руководства невозможно.

"Ответственные лица при необходимости выйдут с вами на связь", — сообщил дежурный.

Заявление Сухопутных войск

Реакция Сухопутных войск

Между тем, на ситуацию с очередями в ТЦК и СП отреагировали в командовании Сухопутных войск.

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", — сообщают в Сухопутных войсках.

Там советуют украинцам предварительно позвонить по телефону в ТЦК, чтобы уточнить порядок работы и советуют, где именно можно найти все контакты.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как в ВСУ отреагировали на очереди возле ТЦК.

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