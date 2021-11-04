В Киеве на бульваре Тараса Шевченко срубили деревья, чтобы сделать там парковку: видео

Еще один водитель, чтобы запарковать свою машину, вместе с товарищем отодвинул бетонные вазоны с цветами.

Недавно в столице на бульваре Тараса Шевченко срубили деревья, чтобы сделать там парковку. На этот беспредел отреагировали городские власти. Коммунальщики сразу демонтировали "новосозданный" паркинг. На месте планируют вернуть тротуар и высадить новые деревья.

Отсутствие парковочных мест – типичная проблема большого города. Но такие варварские действия – не решение.

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Одиноки ли такие случаи и как бороться с нахалами, которые пренебрегают элементарными правилами парковки, об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 4 ноября.

Можно и немного подвинуть

В столице появляется все больше новых, так сказать, героев парковки.

На прошлой неделе в одном из дворов жилого дома человек, когда не нашел место для своего автомобиля, запарковал его прямо на тротуаре. Даже не пытаясь оставить места для пешеходов. Жители дома вызвали полицию, но та не помогла.

Кроме того, в Сети появилось видео о водителе, который, чтобы запарковать свой внедорожник на улице Богдана Хмельницкого, вместе с товарищем подвинул несколько бетонных вазонов с цветами. В комментариях к видео мнения пользователей разделились. Одни писали, что это, конечно же, неправильно, другие – оправдывали героя парковки, мол, такие клумбы только мешают в городе.

И вот для того, чтобы хоть как-то разобраться в этой ситуации, "Сніданок" пообщался с Константином Андриюком. Он общественный активист, имеющий собственное YouTube-шоу о подобных героях парковки. Поэтому журналист "Сніданку" спросил его, почему столичные водители пренебрегают правилами парковок.

Активист говорит, что мест для всех действительно мало, но нарушителей это никоим образом не оправдывает и с ними нужно бороться штрафами.

Хорошие манеры воспитываются хорошими штрафами

Если человек, привыкший ехать в центр города автомобилем, парковать этот автомобиль, перекрывать переходы, создавать неудобства, будет каждый день получать штраф 680 гривен, такой человек после первой же недели пересядет на автобус.

Но и здесь есть нюанс. Наказать нарушителя полиция может не всегда. Этим вопросом должны заниматься инспекторы по парковке, которых, кстати, в столице катастрофически не хватает. Их в Киеве всего 25, а автомобилей больше миллиона.

Патрульный полицейский не может выписывать штраф, постановление, если транспортное средство нарушает, а водителя в нем нет – вот в чем проблема.

Если автомобиль нарушает правила дорожного движения, нужно обращаться в инспекцию по парковке! Круто делать коллективные заявки. Или просто написать коллективное письмо и практически в 99 случаях из 100 они отреагируют. Инспекция по парковке получает и видит четкие доказательства, они присылают инспекторов и выписывают штрафы без присутствия водителя.

Также, по мнению активиста, проблема парковки в столице исчезнет в момент появления удобного и качественного общественного транспорта. Мол, водитель не захочет тащиться в пробках и платить за парковку, если легко сможет добраться до работы автобусом или трамваем. Но пока такой транспорт нам только приходится ждать.

Напомним, в Киеве в микрорайоне Академгородок мужчина припарковал свой Opel прямо на газоне под подъездом. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.

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