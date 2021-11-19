В Киеве на Европейской площади установили звуковую скульптуру

По QR-коду скульптура издает звуки города.

В Киеве на Европейской площади была установлена звуковая скульптура.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 19 ноября.

"Звуки метро, колокола Софии и Михайловского собора, шум фонтанов на Крещатике, крики фанатов на стадионе. Необычный арт-объект — звуковую скульптуру Киева установили на Европейской площади в столице. По QR-коду она издает звуки города. Похожие скульптуры со звуками городов в этом году появились в Одессе, Днепре, Львове, Мариуполе, Харькове и еще одна со звуками Крыма — в офисе Крымской платформы. Все — в рамках проекта, посвященного 30-летию Независимости Украины", — говорится в сюжете.

Теперь выставку семи микрокопий этих фигур можно увидеть в Украинском доме. Продлится она 10 дней.

А потом услышать города Украины смогут в Европе.

Новости Киева: на Европейской площади установили звуковую скульптуру

Напомним, Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева. Ремонт Крещатика начнется в следующем году. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.

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