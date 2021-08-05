В Киеве на головы прохожих женщина выбрасывает из окна бытовую технику, стекло и посуду

В Киеве на головы прохожих женщина выбрасывает из окна бытовую технику, стекло и посуду

Сегодня же полицейские вызвали медиков и дочь женщины.

Бытовая техника, стекло и посуда: в столице женщина несколько дней выбрасывает из своей квартиры на 8-м этаже вещи — все это летит прямо на головы прохожих, а иногда — и на детскую площадку. Сегодня соседи дважды вызывали полицейских и медиков, наконец, когда женщину и это не остановило — спасателям пришлось взломать дверь в квартиру.

О соседском терроре, который продолжается несколько месяцев — 5 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Разбросанные тапочки, битое стекло, детали холодильника — территория вблизи этого дома в Голосеевском районе столицы огорожена, рядом дежурят полицейские. Потому что, когда сюда сверху опять что-то упадет — никто не знает.

Вещи последние несколько дней время от времени выбрасывает дама, которая живет на 8-м этаже — говорит жительница того же подъезда Светлана, которая вместе с соседями рассказывает: началось все еще зимой. Сначала из квартиры летела одежда — которую до сих пор можно увидеть на деревьях. Далее — с балкона начала литься вода — хозяйка квартиры утверждала, что якобы моет пол.

Новости Украины: в столице женщина несколько дней выбрасывает из своей квартиры на 8 этаже вещи

А дальше — говорят во дворе — началось то, что здесь называют террором, из-за которого несколько семей и вообще — уехали.

А на прошлой неделе с балкона снова полетели вещи — накануне острая керамическая плитка упала прямо у детской коляски, далее в полет отправилась бытовая техника.

Сегодня же полицейские вызвали медиков и дочь женщины. Она сначала отказывается помочь открыть дверь, потом соглашается. Но, ключом это сделать не удается, замки разбиты. На место прибывают спасатели.

Взломать дверь им удается, в дом заходят медики. Говорят — вероятно женщину доставят в психиатрическую больницу для дальнейшего обследования.

Напомним:

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, применив газовый баллончик. А пьяный одессит из дробовика стрелял по детям, которые играли в футбол под окнами

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