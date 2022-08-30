В Киеве на многоэтажке вместо советских звезд появился украинский тризуб

На мозаике одного из подъездов столичной многоэтажки демонтировали красную звезду из шапки солдата и здания Кремля.

Об этом сообщает ТСН.

На доме они появились почти полвека назад. В последние годы коммунистическую символику прикрывала доска объявлений. Теперь же — от нее избавились. Теперь на месте советских звезд – украинские тризуб и сине-желтый флаг.

«Заменяем украинский флаг и тризуб и будем присматривать, чтобы больше этого не было. Пусть лучше горит тот кремль, а этот пусть будет напоминанием, что мы на нем установили украинский флаг», — отметил Владимир Вакуленко, начальник ЖЭД 411 Киева.

Напомним, украинец приобрел уникальный боевой топор с Тризубом на аукционе и передал его музею.

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