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- Эксклюзив ТСН
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В Киеве на мусорнике нашли части от противотанкового ракетного комплекса
Части ПТРК и заряды были отработаны, говорят в полиции.
Сегодня утром на Дорогожичах в Киеве прямо на помойке нашли противотанковую управляемую ракету.
Об этом сообщил корреспондент ТСН.
Несколько частей от пусковой установки переносного противотанкового комплекса и гильзы от снарядов кто-то оставил у контейнеров. Люди вызвали правоохранителей и военных, чтобы проверили находку.
Силовики огородили территорию и стали опрашивать свидетелей. Впрочем, кто и когда вынес такой "мусор", киевляне не видели. В свою очередь полиция переписала серийные номера, упаковала и изъяла находку. По словам правоохранителей, части ПТРК и заряды были отработаны и опасности не несли.
Теперь следствие будет выяснять, откуда взялась находка и почему очутилась в столице.
Как сообщалось, в Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме. Как сообщили для ТСН.ua источники в полиции, по предварительной информации, подростки сами спровоцировали конфликт, подойдя к военному.