В Киеве на мусорнике нашли части от противотанкового ракетного комплекса

Полиция. / © Национальная полиция Украины

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Сегодня утром на Дорогожичах в Киеве прямо на помойке нашли противотанковую управляемую ракету.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.

Несколько частей от пусковой установки переносного противотанкового комплекса и гильзы от снарядов кто-то оставил у контейнеров. Люди вызвали правоохранителей и военных, чтобы проверили находку.

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Силовики огородили территорию и стали опрашивать свидетелей. Впрочем, кто и когда вынес такой "мусор", киевляне не видели. В свою очередь полиция переписала серийные номера, упаковала и изъяла находку. По словам правоохранителей, части ПТРК и заряды были отработаны и опасности не несли.

Теперь следствие будет выяснять, откуда взялась находка и почему очутилась в столице.

Как сообщалось, в Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме. Как сообщили для ТСН.ua источники в полиции, по предварительной информации, подростки сами спровоцировали конфликт, подойдя к военному.

Дата публикации 20:41, 25.04.25 Количество просмотров 10 Пробитый россиянами саркофаг ЧАЭС, возможно, придется заменить