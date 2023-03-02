В Киеве на Оболони вспыхнул пожар: черный дым охватил весь район (видео)

В четверг, 2 марта, в 8:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем по ул. Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытии бойцы установили, что на территории завода произошло возгорание в боксе станции технического обслуживания. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации автомобилей.

В 9:10 возгорание локализовано на площади 100 кв. м и в 9:19 – ликвидировано. На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Скриншот с видео

Напомним, киевлян испугали необычные яркие точки в небе, светящиеся в ночное время. Жители столицы сначала писали, что это какие-то летательные аппараты связанные с войной, а позже выяснилось, что явление в небе не имеет никакого отношения к авиации или дронам.

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