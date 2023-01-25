В Киеве на Оболони вспыхнул пожар: что известно

В Киеве на Оболони 25 января вспыхнул пожар.

Об этом сообщили горожане в сосетях и опубликовали видео. По словам очевидцев, они слышали взрыв.

Как выяснил сайт ТСН.ua, на верхнем этаже жилого дома горит техническое помещение.



"Пожар возник в жилом доме по улице Иорданская, 11-В. В техническом помещении загорелся мусор. Ликвидировано возгорание на площади 15 квадратных метров", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

В настоящее время на месте работают спасатели. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 25 января в Киеве во время тревоги поднялся дым над ТРЦ DreamTown. По словам владельца, это произошло из-за запуска генератора.

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