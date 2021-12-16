В Киеве на Петровке будет построен огромный торгово-развлекательный центр: что будет с книжным рынком

В Киеве на Петровке будет построен огромный торгово-развлекательный центр: что будет с книжным рынком

Придется ли продавцам переезжать и где будет книжный рынок, "Сніданок" разбирался.

По иронии судьбы в национальную неделю чтения говорим о напряженном моменте в жизни легендарного книжного рынка "Петровка" в Киеве. Культовое место, известное на всю Украину. За книгами сюда приезжают и иностранцы. Так вот: на Петровке хотят построить огромный торгово-развлекательный центр. Если раньше это было на уровне слухов, то теперь КГГА дала уже застройщику разрешение.

Что же будет с книжным рынком, об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 16 декабря.

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"Покупателей на книжном рынке сейчас немного, в том числе из-за карантина. Чтобы оставаться на плаву, многие предприниматели с "Петровки" пошли в интернет продавать свои книги. Этому книжному рынку уже три десятилетия. Главный вопрос: что будет дальше с ним?", — говорит корреспондент "Сніданку" Петр Кузик.

Журналисту удалось пообщаться с администрацией рынка и продавцами.

Депутат Киевсовета, предприниматель "Петровки" Владислав Трубицын подтвердил, что возле метро "Почайна" будет большой торговый центр.

У депутата тоже есть точка на "Петровке". И он не желает ее терять.

С самого начала была идея у застройщика застроить весь участок. На схеме красная зона – место для торгового центра. Синяя, а это книжные ряды – для парковки. Намерения начать работы звучали еще летом прошлого года, и у бизнесмена – владельца рынка не было документов. Несколько дней назад столичная власть их все же выдала", – говорит Трубицын.

Руководитель книжного рынка "Петровка" Александр Чепурко успокаивает: "То, что сейчас получены градостроительные условия и ограничения, абсолютно не значит, что в этом году или в следующем начнется строительство".

Также успокаивает продавцов и посетителей книжного рынка и Владислав Трубицын, годами отстаивающий сохранение легендарной "Петровки".

"Сам книжный рынок, как исторический, вот этот участок, он сохранится. Это гарантированно. И даже подписан меморандум с застройщиком", — отмечает Трубицын.

Юрист Владимир скептически настроен, листает международное право и думает, где уже скоро будет искать книги: "Будем ездить в Европу, в Вену. Пить кофе и покупать интересные книги. Уже весь Киев застроили".

"А предприниматели-книжники понемногу, без спешки переформатируют свой бизнес. Многие работники рынка уже подумали об этом и сделали интернет-магазины. Но все верят в чудо", — говорится в сюжете.

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