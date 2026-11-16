В Киеве на Подоле пара занималась сексом на глазах у ошеломленных прохожих

В Киеве мужчина занимался сексом посреди улицы / © УНИАН

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Подольский районный суд Киева признал местного жителя виновным в мелком хулиганстве за удовлетворение половых потребностей в общественном месте. Мужчина объяснил полиции, что таким образом они с возлюбленной праздновали предстоящую свадьбу.

Об этом говорится в постановлении суда от 9 ноября 2026 года.

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Обстоятельства инцидента на улице Спасской

Инцидент произошел вечером 14 августа 2026 года около 20:30 по адресу: улица Спасская, 5 (Подольский район столицы). Согласно материалам дела, мужчина вместе с девушкой «удовлетворял половые потребности прямо в общественном месте, чем нарушил общественный порядок».

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Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Во время оформления материалов мужчина подписал протокол без каких-либо замечаний, а в письменных объяснениях не стал отрицать вину.

Он пояснил, что отмечал со своей невестой предстоящую свадьбу, и девушка решила доставить ему «интимное удовольствие», не обращая внимания на прохожих. Кроме того, факт орального полового акта в общественном месте был зафиксирован на видеозаписи, которая была приобщена к материалам дела.

Какое решение принял суд

Нарушитель трижды не явился на судебные заседания — в сентябре, октябре и ноябре. Полиция не смогла обеспечить его принудительную доставку в суд, поэтому суд рассмотрел дело в отсутствие мужчины, сославшись на практику ЕСПЧ о том, что стороны обязаны сами интересоваться ходом известного им разбирательства.

Решение суда:

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признать мужчину виновным по ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство);

наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен (7 необлагаемых минимумов доходов граждан);

взыскать в пользу государства 665 гривен 60 копеек судебного сбора.

Если нарушитель не уплатит штраф в течение 15 дней, исполнительная служба взыщет с него сумму в двойном размере. Будет ли наказана его партнерша, в материалах суда не указано.

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