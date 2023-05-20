В Киеве на Позняках разгорелся сильный пожар: горящий (фото)

В Киеве на Позняках розгорелся сильный пожар.

Столб дыма виден из разных районов столицы.

В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua рассказали, что горит мусор и автомобильные покрышки на площади 50 квадратных метров.

"Пожарные тушат огонь, он уже локализован", — отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пожар на Позняках/Фото: Telegram-канал "Реальный Киев"

Горит мусор и автомобильные покрышки / Фото: из соцсетей

Напомним, в Киеве сегодня, 20 мая, произошел мощный пожар на Гидропарке. Там загорелся мусор возле одного из заведений питания. Из-за того, что в мусоре было много пластика, было много дыма.

Отметим, Укргидрометцентр предупреждал, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.

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