В Киеве на Позняках разгорелся сильный пожар: горящий (фото)

Столб дыма виден из разных районов столицы.
В Киеве на Позняках розгорелся сильный пожар.
Столб дыма виден из разных районов столицы.
В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua рассказали, что горит мусор и автомобильные покрышки на площади 50 квадратных метров.
"Пожарные тушат огонь, он уже локализован", — отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.
Напомним, в Киеве сегодня, 20 мая, произошел мощный пожар на Гидропарке. Там загорелся мусор возле одного из заведений питания. Из-за того, что в мусоре было много пластика, было много дыма.
Отметим, Укргидрометцентр предупреждал, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни усилится пожарная опасность.
Читайте также: