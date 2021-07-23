В Киеве на Русановке из-под земли вырвался мощный фонтан: видео

Диагональный фонтан на добрый десяток метров бьет посреди газона в сторону жилых многоэтажек.
Новый "фонтан" образовался в Киеве.
Сегодня утром, 23 июля, мощная струя воды вырвался из-под земли на столичной Русановке.
Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 23 июля.
На видео, которое сняли очевидцы, диагональный фонтан на добрый десяток метров бьет посреди газона в сторону жилых многоэтажек.
Столичные коммунальщики сейчас проводят испытания тепловых сетей. Изношенные коммуникации прорывает чуть ли не ежедневно. Хуже всего, когда это случается уже внутри жилых домов. К примеру, на Подоле вместо фонтана дырявые трубы образовали водопад — от крыши на четыре этажа вниз, а в квартирах обвалились потолки.
Напомним, в Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона. Происшествие произошло в среду, 21 июля. Там буквально образовался водопад.