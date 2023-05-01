Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве на станции метро обнаружили труп около турникетов: что произошло

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
9948
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве на станции метро обнаружили труп около турникетов: что произошло

В Киеве на станции метро обнаружили труп. / Фото: УНИАН

Мужчине стало плохо, и он умер до приезда медиков.

В Киеве на станции метро "Вырлица" в понедельник, 1 мая, обнаружили труп мужчины, который лежал около будки контролера подземки и турникетов. Пассажиры, следовавшие утром к поездам метро, были шокированы увиденным.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что мужчина на станции метро скончался внезапно.

"Мужчине стало плохо на станции метро. С виду ему до 70 лет. Он потерял сознание, упал. Сотрудники подземки вызвали скорую, но пассажир умер до прибытия скорой", — говорится в комментарии.

В Киеве на станции метро обнаружили труп. Фото: Киев без цензуры. / ©
В Киеве на станции метро обнаружили труп. Фото: Киев без цензуры.

Напомним, потасовка военнослужащих ТЦК с черкащанином получила продолжение.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
9948
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация