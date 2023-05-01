В Киеве на станции метро обнаружили труп около турникетов: что произошло

Мужчине стало плохо, и он умер до приезда медиков.
В Киеве на станции метро "Вырлица" в понедельник, 1 мая, обнаружили труп мужчины, который лежал около будки контролера подземки и турникетов. Пассажиры, следовавшие утром к поездам метро, были шокированы увиденным.
В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что мужчина на станции метро скончался внезапно.
"Мужчине стало плохо на станции метро. С виду ему до 70 лет. Он потерял сознание, упал. Сотрудники подземки вызвали скорую, но пассажир умер до прибытия скорой", — говорится в комментарии.
Напомним, потасовка военнослужащих ТЦК с черкащанином получила продолжение.
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