В Киеве на станции метро обнаружили труп около турникетов: что произошло

Мужчине стало плохо, и он умер до приезда медиков.

В Киеве на станции метро "Вырлица" в понедельник, 1 мая, обнаружили труп мужчины, который лежал около будки контролера подземки и турникетов. Пассажиры, следовавшие утром к поездам метро, были шокированы увиденным.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что мужчина на станции метро скончался внезапно.

"Мужчине стало плохо на станции метро. С виду ему до 70 лет. Он потерял сознание, упал. Сотрудники подземки вызвали скорую, но пассажир умер до прибытия скорой", — говорится в комментарии.

В Киеве на станции метро обнаружили труп. Фото: Киев без цензуры.

Напомним, потасовка военнослужащих ТЦК с черкащанином получила продолжение.

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